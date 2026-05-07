鼠患非認知戰？鍾沛君批彭啟明淪選戰側翼

針對台北市陷入“老鼠之亂”的相關議題，市議員鍾沛君在臉書發文表示看法。（照：鍾沛君臉書） 中評社台北5月7日電／台北市最近陷入“老鼠之亂”，“環境部長”彭啟明6日表示，他不認為北市鼠患議題是認知作戰，還聲稱“我自己在大安森林公園走路也遇到好肥好大的老鼠”。對此，中國國民黨台北市議員鍾沛君痛批彭危言聳聽，並認為此舉將製造市民不安、打擊第一線環保人員士氣。



鍾沛君昨天在臉書提到，近期的“鼠患之亂”炒得沸沸揚揚，彭啟明一句不認為鼠患是認知作戰、在大安森林公園也看到大老鼠，直接定調台北市有鼠患。對此，鍾沛君表示，“真的讓人傻眼”。



鍾沛君強調，身為“部會”首長，掌握行政資源、專業知識，結果不是先看防疫資料，而是憑個人感受就對一座城市下結論，這樣的態度，台北市民真的無法接受。



鍾沛君指出，疾管署長羅一鈞表示，今年漢他病毒疫情未升溫，台北市目前僅有一例病例，與往年同期差異不大，顯見真正掌握疫情、防疫數據的單位，根本不像彭啟明這樣危言聳聽，結果現在變成“衛福部”說沒事，“環境部”卻忙著製造恐慌，請問彭部長到底是想跨行當滅鼠專家，還是想刻意操作話題、抹黑台北市的環境治理？



鍾沛君強調，台北市作為高度都市化的城市，本來就不可能沒有鼠類蹤跡，目前最重要的是鼠害防治是否到位？疫情是否失控？公共衛生是否出現危機？從目前中央公布的數據來看，答案都是否定的，既然如此，彭這種發言將製造市民不安、打擊第一線環保人員士氣。



鍾沛君認為，政治不能凌駕專業，官員更不該帶頭散播恐慌，彭啟明應該回歸數據、專業治理，與台北市一同面對可能問題，而不是整天只會耍嘴皮子。