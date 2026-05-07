周陽山：巨額軍購佣金誰受益？

中流文教基金會董事長周陽山。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／美國在台協會（AIT）日前安排美國軍工產業代表團與中國國民黨籍“立委”徐巧芯等進行閉門會議。中流文教基金會董事長周陽山6日表示，瑞士政府近日宣布將先前凍結的拉法葉軍購案掮客汪傳浦的軍火交易回扣6.7億美元，發還汪家後人。面對如此巨額的佣金，這正是我們必須要求這些相關人士不分藍、白、綠陣營，清者自清，向公眾交待他們的道德底線、政治信持與黨派考量的主因。



周陽山6日在《中時新聞網》發表評論說，過去30年間，他曾擔任過“立委”、“監察委員”及任務型“國大代表”，對於“憲政”法治、分權制衡、“國防”軍購與陽光法案一向十分關心，對於政治人物的道德信持也是高度關切。最近有關對美軍購案之爭議已成為全民話題，據媒體報導，國民黨“立委”徐巧芯等人曾與美國軍火商接觸，不但引發“瓜田李下”的爭議，也備受各界矚目。



周陽山指出，如果上述新聞報導屬實，此事是否涉及《遊說法》第7條之禁制規定？亦即：“外國政府、法人、團體及自然人不得就“國防”、外交及大陸事務涉及“國家安全”或國家機密者進行遊說”。該法第15條進一步規定“對於得遊說而未依法登記之遊說，被遊說者應予拒絕。但不及拒絕者，被遊說者或其所屬機關應通知遊說者限期補行登記。”另外，第29條明言“本法所定之罰鍰，由被遊說者所屬機關檢附具體事證，移送下列機關處罰之。”、“具有“總統”、“副總統”、“立法委員”……身分者，由“監察院”為之。”



周陽山說，據此，“立法院”應主動進行調查，公布相關運作細節，並要求補正遊說程序之不足；接下來，則應由“監察院”決定是否裁罰。這是基本的法治原則與程序正義，輕忽不得！由此看來，韓國瑜所面臨的真正挑戰，是如何妥善而公正的處理徐巧芯等委員涉及的法制爭議及程序問題，這也是日前國民黨副主席季麟連發言引發社會物議的重心所在。



周陽山表示，至於民進黨堅持的1.25兆元方案，則因軍購內容未定且金額過於龐大，若輕率通過則形同一紙空白授權書，不但違背預算編列原則，而且反而凸顯“立法院”本身嚴重失職。這是對分權制衡與“憲政”民主的公然背棄！很顯然，高額軍購案不但涉及老百姓的納稅錢與整體的國民生計，還牽涉更加複雜的回扣分潤、政商交流與錢權交易問題，必須深究。

