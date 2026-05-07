新黨圓桌會　李勝峰憂美國撤退台灣籌碼少

新黨舉辦三閤論壇之新黨圓桌會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）中美領導人會晤“習特會”有望在下周登場，新黨今天舉辦三閤論壇之新黨圓桌會，主題為“避免被交易 台灣快起床”。主持會議的新黨副主席李勝峯表示，台灣政局目前對於習特會的反應令人憂心，因為世局在巨變，美國在撤退，看起來美國想以交易的姿態取得最大利益。在這世界新格局下，我們手上的籌碼太少了，當政者如何帶領我們的方向是最大的問題。



這場論壇在台大校友會館3C會議室舉行，由三閤論壇召集人、新黨副主席李勝峯主持，邀請包括新黨主席吳成典、政大國關中心兼任研究員湯紹成、中國文化大學兼任教授林忠山等人出席。



討論題綱包括，一、國際局勢是刀俎，台灣成魚肉，大家認知了嗎？二、台灣此刻的尷尬政經處境，政府說實話了嗎？三、台灣社會各界的不實幻想，誰來戳破？四、習特會在即，台灣如何因應？



李勝峯在會中表示，因應當前世界的權力板塊正在經歷自冷戰結束以來最劇烈的重組，然而台灣的主流社會卻被執政黨的文宣麻痺，陷入集體的鴕鳥心態。我們正站在歷史的轉折點上，大國之間的世紀交易已經進入實質交割階段。



李勝峯說，今天新黨必須不帶任何政治粉飾，將這套名為“框架”的真實劇本，血淋淋地攤在社會大眾面前。因此召開這樣的圓桌會，提出諍言，值此台灣可能被成為菜單，被特朗普交易的關鍵時刻，趕快起床。



李勝峯認為，台灣可行的方向為，順則昌逆則亡，倚美不可行，更不用說抗中，放棄“台獨”才是跟世界主流接軌，回歸中華歷史的正確道路，才是和平保障，以國族認同為起點，歷史血緣文化為基礎，台灣目前還擁有優越條件可主動去談，但再拖下去就沒有了。