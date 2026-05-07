羅智強轟綠把台北變“鼠國”　幫沈伯洋造勢

藍委羅智強痛批，為了幫綠委沈伯洋造勢，綠營不惜製造恐慌，把台北市描繪成“鼠國”。（照片：羅智強臉書） 中評社台北5月7日電／台北市鼠患議題引發全台民眾議論，中國國民黨籍“立委”羅智強7日以“誰把台北變‘鼠國’？為題在臉書發文指出，民進黨籍“立委”沈伯洋傳出要參選台北市長後，“鼠患”突然升溫，社群平台流傳大量老鼠影像，但被發現是側翼造謠、拿高雄老鼠照片“南鼠北送”。他並批，為了打國民黨籍台北市長蔣萬安、幫沈造勢，綠營竟不惜製造恐慌，如此賣力地把台北市描繪成“鼠國”。



羅智強指出，沈伯洋傳出要參選台北市長後，“鼠患”突然升溫，社群平台流傳大量老鼠影像，但被發現包含側翼拿屏東老鼠影片造謠是台北街頭、民進黨團前總召、“立委”柯建銘助理還拿高雄老鼠照片“南鼠北送”、綠營名嘴宣稱看到“和小狗一樣大的老鼠”，還有人製作“見鼠地圖”，通報台北市各角落的鼠患蹤跡；但隨便拿什麼照片都可上傳。



不只側翼造鼠，羅智強指出，民進黨籍台北市議員林亮君先要求環保局處理公園老鼠問題，待環保局投藥後，再發文痛批滿地鼠藥，若如“腳尾飯”翻版、社民黨籍台北市議員苗博雅嗆“台北半年買10噸老鼠藥，沒老鼠的話要給誰吃？”結果高雄市半年就發了22噸老鼠藥，卻沒見她問都給誰吃了。“環境部長”彭啟明說自己在大安森林公園“遇到好肥好大的老鼠”，鼠患不是認知作戰，還要蔣萬安市長天天開記者會向市民報告，就連民進黨“立委”陳秀寶質詢故宮預算，也要問故宮院長，如何把關讓故宮不受鼠患影響。



“鼠患真的有那麼嚴重嗎？”羅智強說，“衛福部”和台北市府的通報都顯示，疫情及數量並未異常上升，疾管署長羅一鈞也說，漢他病毒個案未高於往年，要大家不用過度恐慌。對於綠營炮製出這齣“安鼠之亂”，蔣萬安強調，不管老鼠多、老鼠少，台北市府就是全面來滅鼠。



羅智強表示，老鼠易於人口密集的城市繁殖，舉世皆然，但台北市實施全球獨有的垃圾不落地政策，路上連行人垃圾桶都不多，食物來源變少，城市老鼠遠不如紐約、巴黎、倫敦等地猖獗。



羅智強痛批，為了打蔣萬安、幫沈伯洋造勢，綠營竟不惜製造恐慌，如此賣力地把台北市描繪成“鼠國”，“見鼠地圖”若標示的是鼠輩，會有多少黑心人上榜？