軍購明表決？賴士葆：蠻多人支持8千億

藍委賴士葆受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月7日電（記者 莊亦軒）中國國民黨內為軍購特別條例預算版本是新台幣3800億加N或8000億吵翻天，中國國民黨籍“立委”賴士葆7日受訪表示，昨天說過“3800億加N”，其中“N”就是4200億元，兩者相加即為8000億元，加上台灣民眾黨也提8000億，如果國眾兩黨如果可以在共同基礎上推動，明天應該有機會處理。



賴士葆7日在“立法院”接受媒體聯訪表示，國民黨黨團大會中許多人都支持8000億版本，加之民眾黨版本也是8000億。若能在共同基礎上推動，明天應該就能處理。



被問到明天是否會針對軍購條例表決，賴士葆回應，“政治眼前一公尺後就看不見”，希望能夠盡快處理，若可以的話明天就投票表決處理。上次黨團大會支持8000億版本的委員蠻多的，能否獲得多數支持要看明天投票結果。



至於有多少人支持8000億版本，賴士葆回答，四月底的黨團大會有蠻多人支持8000億版，“我提出修正第六條”，就是總價不超過8000億，第一階段發價書110億美金已經來了“其實不用3800億，但我們留點餘裕”，待第二批發價書來就照編。



若中美領導人會面後便沒有第二批發價書？賴士葆指出，希望不會，萬一會面後沒有第二批發價書，那就沒有4200億了，因為4200億一定是建構在美方第二批發價書上，沒有發價書就沒有了。