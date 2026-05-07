扁智庫民調　蔣萬安支持度輾壓沈伯洋

台灣國策智庫今天公布民調，不欣賞沈伯洋高於欣賞。（台灣國策智庫提供） 中評社台北5月7日電／根據“新台灣國策智庫”今天公布的最新民調顯示，在台北市長選戰中，力拼連任的中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度52.9%、輾壓預計可能代表民進黨參選的綠委沈伯洋29.7%。另外，有近五成台北市民認為北市鼠患嚴重，而有39.4%認為蔣萬安是最有能力解決鼠患的候選人，22.4%認為是沈伯洋。



“新台灣國策智庫”為陳水扁凱達格蘭基金會所創辦，目前由扁子、陳致中擔任凱達格蘭基金會執行長。智庫今天舉行“2026六都市長爭霸戰—首都市長參選人民調發佈記者會”。



根據民調數字顯示，蔣萬安支持度52.9%、輾壓沈伯洋的29.7%，另外還有17.4%民眾沒有明確意見。民調也調查滿意度部分，蔣萬安滿意度58.8%、不滿意30.2%，另有11%民眾沒意見；沈伯洋“國會”表現滿意度則有40.1%、不滿意34.4%，另有25.5%民眾沒意見。



另外，對於北市鼠患，49.2%台北市民認為嚴重、35.2%認為不嚴重，15.5%沒意見，而有39.4%認為蔣萬安是最有能力解決鼠患的候選人，22.4%認為是沈伯洋，29.4%民眾沒意見。



該份民調調查對象為戶籍在台北市，年滿20歲的一般民眾，以市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。調查時間為今年05月4日至5日，晚上18:00至21:30進行。



該份民調共完成1095份有效樣本。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點–依“內政部”最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加。