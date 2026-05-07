掛賴比瑞亞旗　台塑君善輪破封鎖載原油抵台

台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪。（照片：台塑提供資料照） 中評社台北5月7日電／台塑海運旗下的超大型原油輪（VLCC）君善輪裝載200萬桶原油，4月中旬順利通過荷莫茲海峽，7日早上已出現在距離麥寮港約10公里的雲林海域，等待麥寮港完成相關進港作業後，預計中午進港，可望紓解台灣約半個月的用油量。台塑化內部規劃，5月煉油產能開動率將從4月的43%提升至6成以上，6月再拉高到8成。



媒體報導，美伊戰爭4月中旬暫時休兵，伊朗一度開放荷莫茲海峽，其中，載運200萬桶沙特原油的台塑海運（FPMC）旗下懸掛賴比瑞亞國旗君善輪（Fpmc C Lord），成為少數通過海峽的船隻之一。



據船舶追蹤網站顯示，台塑君善輪3月1日13點37分從沙國東部港口拉斯坦努拉（Ras Tanura）出發，4月18日成功突破荷姆茲封鎖，原預計5月6日8點抵達麥寮港。該船全長（LOA）為333公尺，船寬60公尺，可載重約29.7萬噸，製造年份為2011年。



而之前，4月9日從沙特阿拉伯延布港(Yanbu)載著200萬桶原油出發的台塑崇善輪（Fpmc C NOBLE ）由於一路上沒有嚴峻的氣候，從紅海、繞過印度南端，並在4月底進入台灣海峽，根據海事網站記錄，5月1日早上9點14分抵達麥寮港並進港卸貨。



台塑亞善輪（FPMC C ORIENT）4月中旬也在阿曼裝貨完畢後出發，橫跨印度洋，並於4月底通過馬六甲海峽，5月2日早上8點已抵達台灣麥寮港。



台塑化總經理林克彥表示，雖然台塑化透過多元採購等應變措施，即時補到一些原油，但現在大家都是靠庫存在支應，包括多個國家釋放戰略原油庫存，以及一些海上的原油庫存，但如果戰爭持續下去，全球原油市場長期供不應求，到時候原料短缺的問題還是會浮現。