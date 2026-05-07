赴斯威士蘭踩點太高調？蔡明彥：對方先曝光

針對“國安局長”蔡明彥赴史國進行安全整備與場勘，藍委徐巧芯提出相關質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）針對賴清德日前史瓦帝尼（斯威士蘭）行的風波，中國國民黨籍“立委”徐巧芯7日質詢，外界究責是台“國安局長”蔡明彥赴史國踩點過於高調，甚至由“國安局”提供照片與訊息，讓原本應在幕後的“國安”工作走向幕前？蔡明彥答詢，是由史瓦帝尼官方先行公開，且雙方都同意釋出訊息，他身兼特勤中心指揮官，赴當地進行維安整備本就是例行工作。



“立法院”“外交及國防委員會”7日舉行開全體委員會議，審查總預算案關於“國安局”收支公開及機密部分，隨後詢答，由民進黨籍“立委”陳冠廷擔任召委。



徐巧芯質詢，“國安局”到底是幕前還是幕後角色？蔡明彥赴史瓦帝尼踩點行程與照片高調曝光，甚至註明“國安局”提供，是否等於由“國安局”主動公布？



蔡明彥則表示，“國安局長”也有幕前、也有幕後的角色，是情報首長、也是維安最高指揮官，而此訊息最早是由史瓦帝尼官方網站公開發布，史國政府公開資訊，是外交例行的，且是經雙方同意後才對外揭露。



蔡明彥指出，“國安局長”在賴清德出訪前先赴“友邦”進行安全整備與場勘，是歷來例行工作，也是整體“國安”規劃的一部分，這次赴史瓦帝尼期間，包括史瓦帝尼國王姆斯瓦蒂三世（King Mswati III）與史國副總理圖利‧德拉德拉（Thulisile Dladla）都公開會見，當地媒體也大篇幅報導，主要目的除了展現史國對賴清德到訪的重視，也藉此凸顯台史雙方友好關係。