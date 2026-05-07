盧秀燕再表態　軍購預算應8、9千億元

台中市長盧秀燕出席鰲峰山公園“谷溜遊戲場”開幕剪綵活動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月7日電（記者 方敬為）軍購特別預算條例草案6日朝野協商4度破局，中國國民黨與台灣民眾黨“立委”主張刪減委製與商購項目，綠委稱此舉恐怕影響台灣無人機產業發展。國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，她認為軍購特別預算新台幣8、9千億元規模優先通過，商購預算則可列為年度預算編列，兩者可同時兼顧。



盧秀燕先前主張台中成為無人機產業重鎮。



“立法院”6日針對軍購特別預算草案召開朝野協商，近1小時的會議中，各黨團對於特別預算金額上限究竟要訂多少，仍無法達成共識。國民黨“立委”的口徑一致，表態優先處理對外軍購項目，不納入商購和委製。民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌則盼在野黨不要全面排除委製與商購項目，使最終預算更接近官方提出的新台幣1.25兆元版本，並稱可能影響台灣軍工自主發展，包括無人機等產業都會受影響。



盧秀燕7日出席鰲峰山公園“谷溜遊戲場”開幕剪綵活動，針對軍購預算刪除商購項目議題受訪表示，這次特別預算除了官方對官方的軍購外，其他部分，例如商購、委製等，她建議可以放在年度預算當中，如此一來，特別預算加上年度預算，可以滿足軍購需求，同時也可以兼顧到無人機產業的發展。



盧秀燕主張，最優先的應是讓官方對官方的軍購大約新台幣8、9千億元通過，然後接著商購、委製的部分，可以考慮放在明年度預算編列，如此就不影響到兩者都有，又可以發展防衛能力，同時也加強對外軍購，兩者是並行不悖的，兩者都可以兼顧。