賴清德回台南本命區　陳亭妃、林俊憲同台

賴清德7日在民進黨籍台南市長黃偉哲、民進黨台南市長參選人陳亭妃、綠委林俊憲等人陪同下進場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月7日電（記者 蔣繼平）賴清德7日上午赴台南出席“棒球訓練基地”揭牌典禮，賴回到熟悉的本命區，親自一一點名出席人士，展現親和力與熟悉度。賴清德致詞也表示，盼這裡成為台灣版的“春訓基地”，吸引國際球隊來此訓練，辦國際賽事，打開國際知名度。



“棒球訓練基地”7日上午10時在台南亞太國際棒球訓練中心舉行揭牌儀式，賴清德、“運動部長”李洋、民進黨籍台南市長黃偉哲、棒球協會理事長辜仲諒等人到場致詞，民進黨台南市長參選人、綠委陳亭妃，及親賴綠委林俊憲等人也到場支持。



陳亭妃與林俊憲在黨內初選時競爭激烈，兩人今天也一同出席活動。



“棒球訓練基地”將委由棒協經營管理，結合棒協辦理組訓的專業經驗，以及國際賽事之對外窗口，加上亞太棒球園區完整的訓練場地，可同時支援多層級代表隊集訓需求。共有成棒主副場、少棒主副場、內野練習場、室內外投打練習場等場地。



賴清德致詞表示，這裡從他2011年擔任台南市長任內時規劃，代理台南市長李孟諺於2017年執行，到2018年黃偉哲任內完工迄今，可說一棒接一棒，他形容自己是先發投手，李孟諺是中繼，黃偉哲是救援，重點是市府團隊都是同班底。



賴清德說自己從以前就愛看棒球，不僅提到威廉波特（Williamsport），是位於美國賓夕法尼亞州的同名城市，曾舉辦“世界少棒大賽”而聞名，也提到台灣的紅葉少棒隊1968年擊敗日本和歌山代表隊轟動全台並開啟台灣少棒熱潮等歷史。



賴清德強調，他希望“棒球訓練基地”未來能夠成為有如美國職業棒球的春訓基地，有各種場地能提供完整的訓練，未來也能規劃U20、U18等少棒國際賽事，吸引國際球隊來訓練。他還不忘向辜仲諒說“有機會可以幫忙加個屋頂蓋成巨蛋”，談吐幽默吸引台下鼓掌。