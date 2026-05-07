習特會影響台軍購？蔡明彥：不會

台“國安局長”蔡明彥接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普月中將訪華，台“國安局長”蔡明彥7日表示，台美軍購案有既定程序，不會因單一峰會而出現太大變動，否則將影響美國與盟友之間的互信關係。



“立法院”“外交及國防委員會”7日舉行全體委員會議，審查總預算案關於“國安局”收支公開及機密部分，由民進黨籍“立委”陳冠廷擔任召委。



中國國民黨籍“立委”賴士葆質詢，美國傳出將對台第二梯次軍售發價書、約140億美元規模，是否可能在習特會後出現變數取消？



蔡明彥答詢，媒體有許多討論，但政府間軍購案本來就有固定程序，不會有太大變動，否則將影響美國與盟友之間的關係與信任。



賴士葆再問，美國與伊朗是否有望停火？蔡明彥表示，目前雙方仍在談判中，美伊之間透過巴基斯坦作為溝通管道，美方主要關切伊朗停止核武發展，以及霍爾木茲海峽的安全問題，並希望透過國際組織進行原料管制與現場查驗。



賴士葆接著問，外傳習特會可能於5月中旬舉行，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）日前公開談及台海議題，台灣議題勢必成為習特會焦點，是否仍維持現狀立場，以及特朗普是否可能重申反對“台獨”？



蔡明彥表示，目前掌握的資訊是習特會暫定於5月中旬舉行，但時間不會太長，不至於像過去部分峰會長達十多個小時，盧比奧昨日已在白宮記者會中清楚表達美方對台海政策立場，也就是維持現狀。



蔡明彥說，中美關係本質上是競爭中帶有合作，不是單純好或不好的關係，而是在某些議題上可以合作，在另一些結構性議題上則難以根本解決，只能持續管理分歧。