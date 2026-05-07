特朗普將訪華　綠要求向美表達台灣紅線在哪

綠委陳冠廷。（中評社 張穎齊攝） 蔡明彥接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普即將訪華，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）表示勢必談到台灣。民進黨籍“立委”陳冠廷、王定宇7日要求台“國安局長”蔡明彥，應主動向美方表達台灣立場，避免特朗普在台灣議題脫稿演出，並清楚告知紅線在哪。



蔡明彥答覆，盧比奧日前已公開強調，不應破壞台海和平穩定與安全，美方對台政策基調具有延續性，也相當透明，台灣方面也會持續主動與美方溝通立場。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查總預算案關於“國安局”收支公開及機密部分，隨後詢答，由民進黨籍“立委”陳冠廷擔任召委。



陳冠廷質詢，習特會若觸及台灣議題，包括是否支持“台獨”等敏感議題，台灣不能只是被動等待事情發生，而應主動向美方說明，哪些說法會對台灣造成傷害，並清楚告知紅線在哪？



蔡明彥答詢，盧比奧日前已公開強調，不應破壞台海和平穩定與安全，美方對台政策基調具有延續性，也相當透明，台灣方面也會持續主動與美方溝通立場。



王定宇質詢，大家關注特朗普與中國大陸領導人是否會在軍購議題上進行交換？但仍須小心特朗普有時出現脫稿演出的情況，因此台美之間應建立相關溝通機制，必要時能將發言拉回來。



王定宇也提及，軍購案在“立法院”歷經4次協商仍未完成，加上總預算延宕超過230天，恐讓台灣面臨風險，有外賓認為若習特會前軍購案仍未通過，之後可能面臨更多變數，現在連包括國民黨籍新北市長侯友宜都已表態支持“行政院”版新台幣1.25兆軍購特別預算，但國民黨“立法院”黨團仍持續杯葛。

