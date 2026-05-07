為蔣萬安交火　王世堅再嗆周玉蔻政治獵巫

綠委王世堅受訪。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／民進黨“立委”王世堅和名嘴周玉蔻，因為評論中國國民黨籍台北市長蔣萬安議題隔空交火。王世堅7日再透過臉書表示，“周女士又來了”，她可以批評王世堅，這是言論自由，也可以不喜歡王世堅，這是個人好惡。但是將個人好惡透過媒體聲量，綁架公共討論，用個人情緒介入政黨的紀律事務，這已經逾越媒體人的分寸。



王世堅批評，若只擷取一分鐘片段，就把整場演講定性為“叛黨”。若只抓住一句場合性寒暄，就把一位民選“立委”推上政治審判台，這不是監督，這是斷章取義。不是評論，這是政治獵巫。任何一個民主政黨，不是靠名嘴點名開除同志來維持純潔，一個成熟媒體人，也不應該把個人好惡包裝成黨紀審判。



綠委王世堅日前到政治大學演講，讚賞台北市長蔣萬安心胸寬大，引發名嘴周玉蔻不滿，嗆應開除黨籍。



王世堅7日在臉書發文指出，周玉蔻可以批評王世堅，這是言論自由，妳也可以不喜歡王世堅，這是個人好惡。但是，將個人好惡透過媒體聲量，綁架公共討論，用個人情緒介入政黨的紀律事務，這已經逾越媒體人的分寸。



王世堅表示，這一次，他到政治大學演講，因為蔣萬安是政大校友，在校園場合基於禮貌，稱讚蔣“心胸寬大”、“處事不分黨派”，隨即遭周玉蔻痛批，甚至上綱到要求民進黨開除其黨籍。可是，王已經說明，演講後段同樣批評蔣萬安，並強調民進黨會推出優秀候選人，他對台北市選情仍有期待。



王世堅認為，他當然可以被批評，他的發言可以被檢驗，他的政治風格可以被討論，問政表現也可以被支持者與反對者共同評價。但批評必須建立在完整事實、完整脈絡與公共利益之上，而不是誰聲量大、誰喊得兇、誰掌握麥克風，誰就有資格決定一個民選“立委”的政治生死。民進黨一向對黨內不同風格、不同語言、不同政治表達都能包容，這才是進步政黨，而不是情緒同溫層。



王世堅提醒周玉蔻，“民進黨不是妳的私人評論場，黨紀不是妳的直播道具，王世堅也不是妳用來製造流量與進行忠誠測驗的靶子”。“真正傷害民進黨的，不是黨內有人說了幾句不合妳意的話，真正傷害民進黨的，是把多元聲音都打成叛徒，把公共討論都變成清算，把媒體評論變成政治處刑”。



王世堅說，如果周玉蔻要批評他，請拿出完整脈絡、具體事證與公共論證。如果只是靠片段、標籤與“開除黨籍”四個字製造聲量，那就不是媒體監督，而是政治獵巫。周女士可以繼續批評王世堅，但請不要把自己的情緒，偽裝成民進黨的黨意，也不要把自己的麥克風，誤認為可以替選民蓋下政治判決。