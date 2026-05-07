盧秀燕打造全台最多滑梯公園　曝童年最愛

台中鰲峰山公園“谷溜遊戲場”有34道滑梯，號稱全台數量最多的滑梯主題公園。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月7日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天出席清水鰲峰山運動公園“谷溜遊戲場”開幕剪綵，宣布該遊戲場為“全台之最”，園內有高達34道滑梯，成為全台溜滑梯密度最高的公園！她並透露，因為童年時最愛玩溜滑梯，所以當市長後特別鍾愛推出滑梯主題公園，繼先前在太平區打造全台最高滑梯的“馬卡龍公園”，這次則是最多道滑梯公園，歡迎大家來體驗。



台中市政府建設局啟動清水鰲峰山運動公園改造計劃，斥資新台幣7600多萬元，打造全台溜滑梯數量最多、造型最多元的“谷溜遊戲場”，7日舉辦啟用典禮，盧秀燕率國民黨台中市長參選人、“立法院副院長”江啟臣等人一同剪綵。



盧秀燕表示，鰲峰山是台中市在全台知名的休閒山林公園，尤其是台中海縣重要的休閒場域，佔地達30公頃，為了讓園區設施更趨多元、完善，市府啟動美樂地公園計劃，在園內打造一座全台滑梯數量最多的遊樂場“谷溜遊戲場”。



盧秀燕透露，因為她童年時最愛玩溜滑梯，所以鍾愛設計滑梯主題公園，“谷溜遊戲場”她本人有參與設計發想，最終規劃出34道滑梯，讓大小朋友同樂，不必擔心大排長龍，玩不到遊樂設施。



盧秀燕並感謝台中市議會議長張清照及各黨派地方議員共同支持建設預算，才讓公園改造順利落成。她並點名江啟臣，未來當市長，海線的建設只能多、不能少，相信鰲峰山公園的建設會越來越好、越來越多元。