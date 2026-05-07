台被美設局？吳成典：沒有一人不疑美

新黨主席吳成典。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）中美領導人會晤“習特會”有望在下周登場，新黨今天舉辦三閤論壇之新黨圓桌會，主題為“避免被交易 台灣快起床”。新黨主席吳成典在會中表示，國際局勢正如“起向高樓撞小鐘”，台灣須警惕在中美博弈中淪為被犧牲的籌碼。



“我們怕的是人家已經設局設好了，台灣卻還像沒事一樣。”吳成典說，若一周後的會談結果對台灣極為不利，而台灣同胞在此刻仍無自覺，那將是巨大的危機。他形容新黨始終扮演“啄木鳥”的角色，不為討好任何人，只為社會講良心話。



吳成典在會中指出，習近平與特朗普的會晤是近十年來最重大的地緣政治事件，將對全球局勢產生關鍵作用。他說，當前台灣社會所謂“不應疑美”的說法與現實脫節，“我看沒有一個人不疑美的，連賴清德都不可能不疑美”。



他強調，基於科技實力與民族韌性，“兩岸必定統一，中國一定強大”，台灣應認清現實，順應潮流。



這場論壇在台大校友會館3C會議室舉行，由三閤論壇召集人、新黨副主席李勝峯主持，邀請包括新黨主席吳成典、政大國關中心兼任研究員湯紹成、中國文化大學兼任教授林忠山等人出席。



討論題綱包括，一、國際局勢是刀俎，台灣成魚肉，大家認知了嗎？二、台灣此刻的尷尬政經處境，政府說實話了嗎？三、台灣社會各界的不實幻想，誰來戳破？四、習特會在即，台灣如何因應？



吳成典舉例說，近期中美高層官員如大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特、大陸外交部長王毅與美國國務卿盧比歐的通話，都顯示台灣問題始終是中美協商的“重中之重”。



談及習特會可能影響兩岸的走向，吳成典表示，“兩岸必定統一，也一定統一”。他以自身材料科學的專業背景分析指出，在當前全球科技競爭中，中國大陸掌握了稀土材料與鋰電池儲量等戰略性資源，這是不爭的事實。從材料科學的競爭力來看，“連老天都希望中國強大”，這種硬實力的累積，是任何政治外交手段都無法抹滅的。



但當前台灣內部政局，吳成典批評民進黨在核能政策上反覆，消耗“國力”卻未向全民道歉；國民黨則在親中與親美之間搖擺，立場混亂；民眾黨則看起來是缺乏長遠願景，這些對比大陸在經濟、科技與外貿領域的穩健發展，更讓2300萬台灣同胞必須冷靜面對未來幾天的局勢變化。



吳成典強調，兩岸同屬中國人，台灣應順應時代潮流，調整自身定位，而非逆流而上。他提到先前國民黨主席鄭麗文訪陸並順利進行了“習鄭會”，釋出的良性訊號應成為引領兩岸發展的基調。更期盼即將到來的習特會能為兩岸及全球華人帶來正面結果，讓中華民族真正實現強大與揚眉吐氣。