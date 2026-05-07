賴也搭巴拉圭專機訪巴？蔡明彥：非隨興

蔡明彥。（中評社 張穎齊攝） 藍委黃建賓。（中評社 張穎齊攝） “外交及國防委員會”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）針對巴拉圭總統聖地亞哥‧貝尼亞（Santiago Peña）今天凌晨抵台，中國國民黨籍“立委”黃建賓質詢問到，賴清德會像日前搭乘史瓦帝尼（斯威士蘭）副總理圖利‧札杜莉（Thulisile Dladla）的專機一樣飛到巴拉圭嗎？台“國安局長”蔡明彥答詢，這不會是隨興的，都是有整備過程。



“立法院”“外交及國防委員會”7日審查總預算案關於“國安局”收支公開及機密部分，並進行詢答，由民進黨籍“立委”陳冠廷擔任召委。



黃建賓質詢時指出，絕對支持賴清德出訪，但也要注意賴清德安全與維安控管，不能讓安全出問題。今天台灣在南美洲的唯一邦交國巴拉圭總統聖地亞哥‧貝尼亞目前已來台，賴清德是否可能再透過像搭史國專機的方式飛往巴拉圭？



蔡明彥回應，關於飛安安全，相關單位都有完整說明，華航總機師等專業團隊也都有進駐協助。至於賴清德搭乘他國專機出訪與否，安排都不會是臨時、隨興，而是有整備過程。



關於賴清德日前出訪史瓦帝尼時的安全維護，蔡明彥表示，賴清德出訪前，“國安”團隊都會針對情資、維安、通訊安全等進行完整準備，也會預判可能遭遇的中共外力干擾情境，並建立相關應處機制。這次賴清德出訪，確實遭遇中共政治因素對飛安的干擾，這是過去未曾發生過的情況，因此“國安”團隊經評估後，一度決定暫緩出訪，但後來賴仍順利前往史瓦帝尼訪問。



蔡明彥說，“國安局”在過程中持續提供情資，他與“國防部長”顧立雄也曾透過保密視訊向賴清德說明情勢，讓賴掌握相關資訊，他也對能參與此次任務與有榮焉。



蔡明彥表示，他不適合評論史瓦帝尼專機本身的安全性，以免僭越，但“國安”團隊已針對賴清德外訪的通訊安全、行程安排、駐外館處保密系統等進行完整部署，確保賴清德能即時掌握相關軍事與“國安”動態，除“國安”團隊外，華航在飛航安全部分也提供相關專業協助。