劉世芳外甥遭陸台企解職　台官方：傷兩岸關係

李慧芝（中）主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝） “行政院”一隅。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月7日電（記者 鄭羿菲）針對“內政部長”劉世芳外甥顏文群因涉政治獻金被任職的大陸台企解職，傳出陸委會將反制，並嚴審江西省來台交流。“行政院”發言人李慧芝7日表示，這種跨境鎮壓手段嚴重傷害台商的正常投資，也傷害兩岸關係。將依照法治程序檢視相關交流是否威脅我人民財產人身安全，陸委會下午將在記者會進一步說明。



顏文群任職的榮炭科技7日深夜公告，顏文群因生涯規劃，請辭榮炭總經理，接任人選日後確定後將另行公告。



李慧芝說，政府一直支持健康有序的兩岸交流，我們也持續提醒民眾，前往中國旅遊或經商，要慎重考慮個人安全風險，也要考量對到財產安全的威脅。



據報導，今年2月，香港媒體曝光“台獨”頑固分子劉世芳的親屬在大陸投資謀利且為劉提供政治獻金，指其親屬（外甥）顏文群供職於江西上高縣榮炭科技有限公司。



據《新華社》報導，江西省上高縣榮炭科技有限公司5日發表聲明宣布，自7日起，已解除“台獨”頑固分子”劉世芳親屬顏文群在台灣榮炭科技有限公司及上高縣榮炭科技有限公司等大陸子公司的全部職務。



“行政院”7日召開院會後記者會，“行政院”發言人李慧芝主持，“交通部次長”陳彥伯、“經濟部次長”何晉滄出席。