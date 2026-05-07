王世堅轟周玉蔻　老太搬弄是非早晚被火車撞

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）可望代表民進黨參選台北市長的綠委沈伯洋最近話題多，民進黨籍“立委”王世堅因日前到政治大學演講稱讚國民黨籍台北市長蔣萬安，遭媒體人周玉蔻喊開除黨籍。王世堅7日再轟，這老太太挑撥他與沈伯洋、搬弄是非，這種人早晚被火車撞，他也知道是哪些人、有目的性。



王世堅7日在“立法院”受訪表示，他6日在民進黨中常會前受訪時，從頭到尾都沒有主動提周玉蔻名字，只是舉例說“看到針孔、沒看到隧道，早晚會被火車撞”不想跟對方多講，但對方的目的很清楚，任何人都可批評他，但要基於事實，而不是故意斷章取義，自己當時只是到政大演講，以蔣萬安施政作為引言，談的是好的就誇、不對的就批評，結果卻被扭曲成誇蔣萬安。



王世堅反問，日前中國國民黨籍新北市長侯友宜也曾稱讚賴清德，難道國民黨就要開除侯友宜嗎？這種操作方式完全不對，且他也不需要對老太太說明，還說對方騎掃把造謠、挑弄政黨是非，這老太太應被法律制裁。



王世堅指出，周玉蔻過去也曾數落民進黨，如今卻不斷操作鼠患等議題，讓不同政黨之間彼此抵制，這樣根本沒辦法做事情。



記者問，至於沈伯洋是否曾找王世堅協助拜訪基層？王世堅表示，自己已不想再談這件事，因每次正面回應後，都有人刻意挑撥，那時只是因媒體詢問他“沈伯洋是否曾向我提到拜訪基層？”他據實回答“有”，卻被部分節目操作成“王世堅主動爆料、自抬身價”，完全扭曲原意。



王世堅表示，他知道背後有人刻意操作，但自己認為這些都是小事，真正重要的，是看整體方向與大局，而不是一直陷在彼此攻擊之中。