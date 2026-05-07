特訪普訪華衝擊軍購？綠：台美有深厚友情

左起民進黨團副書記長吳沛憶、書記長范雲接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普即將訪華，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）表示勢必將談到台灣，各界關注是否影響軍購。民進黨“立法院”黨團書記長范雲7日表示，台美之間有法律規範與深厚友情，台灣更重要的是強化自身“國防”能力與防衛責任。



民進黨“立法院”黨團書記長范雲、副書記長吳沛憶7日在“立法院”受訪。



對於中美領導人高峰會是否衝擊台灣軍購？范雲表示，台灣與美國之間不僅有法律規範，也有深厚友情，雙方同屬第一島鏈安全夥伴，台灣應讓全世界看到自身願意承擔防衛責任，與其討論中美領導人會晤怎麼談台灣，不如把重點放在強化“國防”、做好自我防衛。



范雲批，中國國民黨、台灣民眾黨近期持續對軍購亂喊價，提出新台幣3800億元、4千億元甚至3800＋N、8千億等說法，但始終沒有提出具體實質版本，藍白不斷堅持要求發價書，但“國防部長”顧立雄已說明，發價書本身才可能形成空白授權，目前藍白版本還排除了商購、委製及無人機等項目，但俄烏戰爭已顯示不對稱戰力的重要性，無人機更是關鍵戰力之一，若排除這些項目，是否等同削弱台灣防衛能力。



范雲說，甚至傳出有勢力希望逼迫台灣走向和平談判、就不用軍購，呼籲藍白支持“行政院”提出的1.25兆元軍購版本，國民黨內部民調也有7成支持“行政院”完整版軍購案，希望藍白一起支持這項重要民意。



針對近期傳出藍營有意將軍購版本提高至8千億元，范雲表示，民進黨團總召蔡其昌6日在場形容，軍購不是砍掉一根手指頭的問題，而是砍掉左手、右手，因台灣安全與台灣之盾不能被削弱，民進黨團以低姿態、為了“國安”，懇切呼籲藍白支持軍購，目的就是強化台灣“國防”自主與防衛能力。



吳沛憶則表示，軍購內容當然可以討論，但重點是“行政院”提出的1.25兆元版本，是經過第一線將領評估後，認為保衛台灣所需要的項目，反觀藍白提出的3800億＋N版本，在協商時始終沒有具體方案，只是用嘴巴喊，根本稱不上監督。



吳沛憶指出，賴清德日前才努力出訪，替台灣爭取國際空間，民眾不分黨派給予支持，結果台灣內部在野黨卻持續阻擋軍購，美方海馬士系統相關期限將於5月31日到期，若軍購案無法及時處理，可能導致軍購取消，對台灣“國防”安全將造成重大損失，最高興的一定是中國。

