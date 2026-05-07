綠委也打鼠患　喊話蔣萬安多到基層走走

民進黨團副書記長吳沛憶（左）接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）民進黨近期猛攻中國國民黨籍台北市長蔣萬安的鼠患議題，被視為替可望代表民進黨參選台北市長的“立委”沈伯洋暖身。民進黨“立法院”黨團副書記長吳沛憶7日表示，城市治理本來就不應分黨派，垃圾清潔、廚餘管理與環境衛生都是基本功，蔣萬安不該充滿口水與政治操作。城市議題不應該充滿口水與政治操作，蔣萬安應該多到基層走一走。



民進黨“立法院”黨團書記長范雲、副書記長吳沛憶7日在“立法院”受訪。



記者問，民進黨近期猛打鼠患議題，被國民黨認為是在替沈伯洋參選台北市長起手式？吳沛憶回應，城市治理本來就應該不分黨派，環境整潔與衛生管理更是基本工作，蔣萬安6日赴台北市議會備詢時，不分黨派議員都曾提出老鼠問題。



即將出任民進黨台北市黨部主委的吳沛憶說，許多議員都有到現場會勘，她自己服務處也接獲不少民眾陳情，包括垃圾隔夜未清、廚餘問題，以及大量投放老鼠藥後，民眾擔心毛小孩誤食等狀況，城市治理不應因政治顏色而受到影響，台北市的垃圾清潔與廚餘管理，本來就是市民最關切的基礎問題。



她提到，蔣萬安既然樂於向民進黨籍前台北市長陳水扁請益，包括12行政區清消等問題，其實也不妨向國民黨籍前市長郝龍斌請教，過去郝龍斌市府時期曾做過完整老鼠檢測報告與熱區分析，現在各界都在關心，市府公開提到的1500隻老鼠究竟分布在哪裡、哪些地方是熱區？但她的服務處接到民眾電話時，也很難向民眾解釋相關數據與資訊，市府應更透明公開，包括投放老鼠藥的位置等。



記者追問，蔣萬安批評民進黨與“中央政府”是在搞認知作戰，連台“環境部長”彭啟明也加入鼠患戰局？



吳沛憶則回應，城市議題不應該充滿口水與政治操作，蔣萬安應該多到基層走一走，第一線環保局與清潔隊人員其實都非常辛苦，市府面對垃圾與廚餘問題，應該專注解決，而不是把責任推給中央，清理垃圾、處理廚餘等城市治理工作，本來就不需要中央來教，面對城市問題，更不應該用政治顏色來處理。