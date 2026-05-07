周玉蔻再轟王世堅　當年帶樁腳女兒進摩鐵

周玉蔻批綠委王世堅背骨護蔣、硬拗卸責。（照片：周玉蔻臉書） 中評社台北5月7日電／民進黨籍“立委”王世堅日前在政大演講中稱讚中國國民黨籍台北市長蔣萬安，引發資深媒體人周玉蔻不滿，兩人持續在空中交火。王世堅以“老太太等著被火車撞死”形容周玉蔻，引發巨大爭議。王世堅7日則澄清自己“沒有指定是誰”，只是舉例。周玉蔻7日再度於臉書發文強烈反擊，“昨天詛咒我死，今天開始不認帳！”，痛批王世堅“背骨護蔣、硬拗卸責”。



周玉蔻更重提過往“摩鐵風波”，說王世堅“當年帶助理、椿腳女兒進摩鐵，不也是第一時間急著否認？”如今面對“火車撞死”言論，又再次切割、改口、裝無辜，“台灣人民其實早就很熟悉王世堅這套劇本”。



周玉蔻指出，王世堅如今居然把台北市鼠患問題怪成是“中央”跟“名嘴打手”造成的，並反問：“請問一下，台北市的老鼠，是‘中央’養的嗎？”



周玉蔻批評，蔣萬安身為台北市長，本來就應接受市政監督，但王世堅現在的角色，“已經不像監督者，反而更像蔣萬安的發言人”。



對於王世堅事後改口稱“沒有指定是誰”、“只是舉例”，周玉蔻也不買單。她表示，“王世堅，你到底是在道歉？還是在硬拗？”



周玉蔻更重提過往“摩鐵風波”，說王世堅“當年帶助理、椿腳女兒進摩鐵，不也是第一時間急著否認？”如今面對“火車撞死”言論，又再次切割、改口、裝無辜，“台灣人民其實早就很熟悉王世堅這套劇本”。



對於王世堅後續再以“從掃把掉下來”形容她，周玉蔻則痛批這是羞辱女性，“這不是直率，這是失格”。



周玉蔻最後強調，一個民進黨“立委”可以監督自己政黨，她尊重；但若一路替國民黨市長護航、替藍營論述開路，甚至反過來攻擊支持者與監督者，“人民當然有權質疑：你到底還是不是民進黨的民意代表？”



周玉蔻說，“王世堅如果繼續背骨、繼續傷害民進黨價值、繼續用羞辱與詛咒回應批評，我也會繼續監督下去。”最後更喊話，“直到民進黨開除他的黨籍為止。”