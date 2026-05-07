蔡育輝批軍購預算吵不停　最後還是貴賓狗

國民黨籍台南市議員蔡育輝7日召開記者會。（中評社 蔣繼平攝） 台南市議會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月7日電（記者 蔣繼平）針對軍購特別預算條例，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜6日召集朝野黨團進行第四度協商後，朝野依然無共識。對此，國民黨籍台南市議員蔡育輝7日開記者會表示，基層對吵軍購版本數字厭煩，若買不到嚇阻性武器，到最後一樣都是貴賓狗。



國民黨內對於軍購特別預算規模陷入分歧，黨內支持“3800億＋N”與“8000億”版本聲音皆有，而民進黨政府堅持要1.25兆元的版本。



對此，蔡育輝7日下午在台南市議會召開“支持軍購、強化“國防”、守護和平”記者會，表達他個人支持採購F–35戰機、射程2500公里的戰斧飛彈、核彈頭、核潛艦、無人機等具有嚇阻性、真正能發揮保護台灣人民生命財產安全的品項。



蔡育輝受訪時表示，他在地方耕耘、深入基層，發現民眾根本搞不懂現在再吵多少錢的軍購案，對於買什麼品項有何功能也不是人民的專業，人民只想知道到底花錢買的武器設備有沒有實質效用，是不是真的可以保衛台灣。



蔡育輝強調，他認為軍購本來就要買，但千萬不要讓軍火商綁架執政的民進黨政府，被美國政府、軍火商強迫推銷，讓台灣的“國防”預算屢創新高，特別預算一編再編，都是美國認為台灣該買什麼，就得買什麼，而且急著收錢，交貨卻慢吞吞。



對於是否支持哪個軍購版本，蔡育輝認為，不是去爭執一個數字，如果採購的都是不符合實際“國防”需求，欠缺嚇阻、有效回擊與防禦之先進武器，那有用嗎？到時候不管買多買少，“都只是一隻貴賓狗”，他也舉例，朝鮮擁有核武，就不會被打。



蔡育輝最後說，這樣不如把經費拿來改善台灣的民生、弱勢、教育環境、投入公共建設及增進社會福利。