民進黨致敬黑貓助選團　推年輕女性政治營隊

“2026烏貓oo-niau戰隊：年輕女性政治影響培力營3.0”發布記者會。（照片：民進黨提供） 綠委范雲。（照片：民進黨提供） 中評社台北5月7日電／民進黨性別平等事務部7日宣布2026“年輕女性政治影響培力營3.0”將於7月3日至7月5日台北登場。性平部主任李晏榕指出，今年適逢彭婉如主任逝世30周年，營隊特別致敬當年“黑貓助選團”勇往直前的精神，並推出腳踩溜冰鞋的新版“烏貓”設計，象徵新世代女性行動敏捷、思想開放。



民進黨7日舉辦“2026烏貓oo-niau戰隊：年輕女性政治影響培力營3.0”發布記者會。李晏榕強調，營隊將延續全女性的溫暖支持環境，除邀請基層耕耘的女性地方鄉鎮市長分享經驗，更規劃“模擬選戰”、“國際交流”與“女路走讀”等多元課程，透過實戰演練與跨國經驗分享，培力年輕女性成為推動民主與性平價值的關鍵力量。



出席的“立委”范雲強調，政治與生活密不可分，唯有具備性別視角，才能讓平等真正落實。如去年她成功推動《地方制度法》修法，將婦女保障名額調整為“任一性別比例不得低於三分之一”，這不僅保障女性參政，也讓制度更公平。范雲呼籲，政治是一場奪回選擇自由的馬拉松，蕭美琴也是“烏貓”的一員，期待更多女性加入，發現自己內在強大的力量。



以“政治素人”背景踏入“國會”的“立委”張雅琳則分享，目前的政策環境仍缺乏女性視角，導致育兒與照顧責任多由女性獨自承擔。並勉勵學員發揮品牌行銷的觀察力，學會解析議題成因、提出解方並轉化為“人民聽得懂的話”，期待更多女性加入政治場域，打破長期以男性視角為主的政策盲點。



營隊隊輔蜜莉表示，今年作為隊輔，期待能進一步瞭解台灣的歷史與立法進程，並連結全台愛台灣的女性，建立起屬於女性在職涯、生活與情感上的支持體系，讓彼此在公共參與的路上不再孤單。



李晏榕再次強調，本次營隊將招收60位年齡介於20至35歲的年輕女性參加，報名於7日中午開放，截止至5月27日，歡迎對公共事務與政治參與有興趣的女性踴躍報名。