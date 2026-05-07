湯紹成：特朗普對台灣問題可能有三種承諾

政大國關中心兼任研究員湯紹成。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）中美峰會可望下周在北京登場，新黨7日舉辦三閤論壇之新黨圓桌會，主題為“避免被交易 台灣快起床”。政治大學國關中心兼任研究員湯紹成在會中表示，美國總統特朗普目前身陷國內民調下滑、期中選舉壓力及彈劾案陰影，極度有求於中方。



湯紹成預測，特朗普為換取中方在貿易與地緣政治上的配合，極可能在台灣問題做出三種可能的承諾，包括“反對台獨”、“簽署中美第四公報”或“暫緩對台軍售”等等。



這場論壇在台大校友會館3C會議室舉行，由三閤論壇召集人、新黨副主席李勝峯主持，邀請包括新黨主席吳成典、政大國關中心兼任研究員湯紹成、中國文化大學兼任教授林忠山等人出席。



湯紹成在會中表示，特朗普目前的處境相當艱難，國內支持度已降至34%左右，且其核心支持者MAGA族群內部也出現分歧。隨著11月期中選舉臨近，加上彈劾案的政治干擾，特朗普急需透過外交成就來為選情加分。因此，他極度需要中國在經濟與國際事務上的配合。



湯紹成說，特朗普最希望習近平在貿易上送出大禮，即所謂的“3B”，波音（Boeing）、牛肉（Beef）與黃豆（Bean）。對於習近平而言，這只是採購多寡的問題，而這筆交易的籌碼，往往就落在台灣頭上，所以特朗普極可能以調整對台政策，來換取這有利於其期中選舉的經濟實利。



湯紹成提出美方對中方在台灣問題上的三種可能承諾，第一，是提升反“獨”力道。美國過去多沿用“不支持台獨”的模糊措辭，若特訪普此行明確表達“反對台獨”，對民進黨政府而言將是重擊。