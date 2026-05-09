揭仲：習特會後美極可能暫緩第二筆對台軍售

“中華戰略前瞻協會”研究員揭仲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月11日電（記者 張穎齊）“立法院”8日三讀通過藍白兩黨共同提案的“保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”，編列上限新台幣7800億元。中華戰略前瞻協會研究員揭仲接受中評社專訪分析，中美峰會一定會將美軍售台灣放上檯面，而特朗普有可能暫緩第二筆約140億美元的對台軍售發價書。



揭仲，淡江大學國際事務與戰略研究所博士，“中華戰略前瞻協會”研究員兼秘書長、淡大國際事務與戰略研究所兼任助理教授，歷任中國國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員、台灣戰略研究學會理事、國民黨籍前“立委”林郁方辦公室主任。



藍白所推的7800億軍購預算，共分兩部份，已有發價書的5項軍售預算上限3000億元，美國政府在條例施行後一年內同意售予的項目，預算上限為4800億元。揭仲認為美國可能暫緩第二筆約新台幣4800億元的軍售發價書。



揭仲表示，他認為習特會一定會討論美國軍售台灣問題，就看特朗普如何回應。



揭仲向中評社分析指出，根據2026年3月路透社報導，美國特朗普政府準備批准一項總值約140億美元、約新台幣4500億元的對台軍售案，這有望成為歷來最大規模的對台軍售，這筆軍售其實早在今年1月就已通知美國國會，但當時特朗普政府將這擱置，就是擔心影響習特會與中美溝通，如今即便習特會登場，這項考量仍會持續存在。



揭仲分析，特朗普現在最在意的是中國是否願意增加對美國農產品、能源與飛機的採購，若特朗普才剛結束習特會、回到華府就立刻宣布對台軍售，中方恐怕很難接受先前談妥的採購內容。