劉復國：台灣問題若談不攏　習特會恐打折

政治大學國際關係中心兼任研究員劉復國。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月8日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普預計下周訪華，政治大學國際關係中心兼任研究員劉復國接受中評社訪問表示，若這場“習特會”如期舉行，中方顯然是“以逸待勞”，因美國比中國還急迫需要這場中美元首會晤，而經貿、高科技管制、毒品、地緣政治管控等將是中美深入談論的項目，其中台灣問題會被中國大陸列為優先確認項目，談定後其餘項目才好談。



劉復國分析，若美國表述台灣議題無法讓大陸滿意，其他議題不見得撕破臉，但很可能就會打折。



劉復國說，美方現在需要中方採購波音公司的產品、牛肉、大豆，也希望中方在南海、在中日關係克制，甚至對朝鮮發揮影響力，對於台灣原則性的問題，會不會變成中美之間“以數量交易”的狀態？這是外界現在都擔心的。



特朗普預計下周訪華，特朗普5日重申，他與中國國家主席習近平關係很好，美中領袖會談到伊朗議題，習在伊朗議題的態度上非常友善，沒有向美方提出挑戰。美國國務卿魯比歐同日肯定美中會談時將提及台灣，他說，美中都不希望看到台灣或印太地區發生混亂，認為這是美中的共同利益。



劉復國接受中評社訪問表示，若特朗普如期訪華，對中國來說是“以逸待勞”，有很好、沒有也不會有太大影響，這也是為何特朗普原定3月底、4月因美伊戰爭宣佈延後訪華，中國便同意。對照之下，美國比中國還迫切需要這場可能舉辦的“習特會”，尤其美伊戰爭還未完全停戰，再加上霍爾木茲海峽因戰爭遭封鎖所造成的能源供應、物價通膨問題。



劉復國說，美國老百姓已經快撐不住了，雖然西方媒體敘事主軸是伊朗經濟快崩潰，但特朗普有期中選舉的壓力，目前共和黨已經很不利了，連親共和黨的媒體都這麼評論，若美國民眾到8月去加油時，汽油價格還像現在這麼高，共和黨基本上就不用選了，因此特朗普急需這場“習特會”扳回一城。

