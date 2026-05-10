揭仲：特朗普急著在訪華前降溫伊朗情勢

“中華戰略前瞻協會”研究員揭仲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月11日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普訪華在即，伊朗戰事仍未平息。中華戰略前瞻協會研究員揭仲接受中評社專訪分析，特朗普目前急於在習特會前讓伊朗局勢降溫，但在中東局勢上，中國大陸因掌握對伊朗的重要影響力，居於相對有利位置，也讓中方對美談判籌碼上升。



揭仲表示，特朗普現在追求的，其實是讓伊朗戰爭先進入停火階段，目前透過第三國協調，雙方已將部分內容濃縮成備忘錄，接下來可能是一個月左右的停火談判期，對特朗普而言，只要在訪華前，能讓停火與和談進行中，就已達到階段性目標。



揭仲，淡江大學國際事務與戰略研究所博士，“中華戰略前瞻協會”研究員兼秘書長、淡大國際事務與戰略研究所兼任助理教授，歷任中國國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員、台灣戰略研究學會理事、國民黨籍前“立委”林郁方辦公室主任。



揭仲向中評社說，目前濃縮鈾問題相對容易處理，特朗普甚至可能接受由俄羅斯代為保管部分伊朗濃縮鈾，因對伊朗而言，把濃縮鈾直接交給美國，在國內政治與情緒上阻力太大，但若由俄羅斯保管，伊朗內部會較容易接受。



不過，揭仲認為，霍爾木茲海峽問題的變數仍非常大，因目前伊朗革命衛隊的獨立性，比戰前更強，伊朗正規軍受到削弱後，神權政府反而更依賴革命衛隊，因此最高領袖未必能完全控制革命衛隊，若沒有革命衛隊同意，很難讓霍爾木茲海峽完全恢復到戰前狀態。



揭仲分析，特朗普可能會採取“先談判、後處理”的方式，先局部解除對伊朗船隻的封鎖，換取革命衛隊在談判期間維持航運通行，這樣一來，國際油價與物價有機會在短期內獲得喘息，對特朗普選情也有幫助。



記者問，伊朗是否可能真正放棄核武？



揭仲表示，伊朗不太可能公開承認放棄核武，但可能會透過一些動作，讓外界判斷伊朗短期內難以突破核武門檻，例如降低濃縮鈾純度、將部分濃縮鈾轉交俄羅斯保管等。

