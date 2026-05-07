出席退休警察活動　李四川自嘲成黑道

李四川出席新北市戰警總會淡水分會聯誼餐會，現場高喊凍蒜、全力相挺李四川。（照：李四川競選辦公室） 中評社台北5月7日電／中國國民黨新北市長參選人李四川今天受邀出席“新北市戰警總會淡水分會”聯誼餐會，退休警察們高喊凍蒜、氣氛沸騰。李四川自嘲跑不到兩個月，被“抹”到比做工程時曬得還黑，甚至遭到AI造假、影射為黑道。他強調，選舉不應淪為人格抹黑，應該讓肯做事的人能夠出來服務，自己一定會將台北市長侯友宜推動中的各項建設，全力以赴接棒完成，帶動新北持續向前。



李四川在致詞中也幽默回憶與侯友宜共事的時光，形容侯市長是“拿槍的”、自己是“拿鐵鎚的”。兩人共同發揮所長，守護治安、力拚建設，過去戰警們是侯市長的重要支持力量，感謝大家繼續相挺，絕對會全力以赴，“接下侯市長這一棒”。



新北戰警淡水分會會長陳國強感性表示，李四川在惡劣政治環境下挺身而出，令戰警弟兄們備感敬佩，呼籲大家全力支持李四川，成為最堅實的後盾。李四川表示，自己是從基層出身，一步一腳印打拚上來，不像對手一代傳一代，會與民眾站在一起，全力為新北打拚。



談到選舉過程，李四川表示，對手口才好、背景雄厚，自己是做工的人，出身基層，憑藉一步一腳印的累積，不是一代傳一代。他也感性地說，跟戰警弟兄們一樣，從事公職時是“國家”穩定的力量，現在是支持正義的力量，會跟大家站在一起，為社會安定與進步打拚。



針對近期遭遇的抹黑，李四川自嘲跑不到兩個月，被“抹”到比做工程時曬得還黑，甚至遭到AI造假、影射為黑道。他強調，選舉不應淪為人格抹黑，應該讓肯做事的人能夠出來服務，自己一定會將侯市長推動中的各項建設，全力以赴接棒完成，帶動新北持續向前。