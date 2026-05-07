林忠山：無視將被美出賣　台灣朝野還在睡覺

中國文化大學兼任教授林忠山。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）中美峰會可望下周在北京登場，新黨7日舉辦三閤論壇之新黨圓桌會，主題為“避免被交易 台灣快起床”。中國文化大學兼任教授林忠山在會中直指，朝野三大黨至今仍在“睡覺”，無視台灣可能淪為美國籌碼的危機。



林忠山強調，台灣在中美博弈中應展現自主性，拒絕被單方面出賣，必須主動定出兩岸發展目標，而非盲目依附於不對稱的對美依賴。



這場論壇在台大校友會館3C會議室舉行，由三閤論壇召集人、新黨副主席李勝峯主持，邀請包括新黨主席吳成典、政大國關中心兼任研究員湯紹成、中國文化大學兼任教授林忠山等人出席。



林忠山在會中指出，這場習特會最重要的主軸，在於台灣是否會被出賣。美國目前口口聲聲說要保護台灣，理由卻是因為台灣擁有半導體與AI產業，他質疑“這種保護是基於國家利益，還是把台灣當成附屬品？”



林忠山認為，如果台灣的價值僅僅在於被美國用來綁架科技發展的籌碼，那台灣與美國的關係就不是平等的合作，而是嚴重的、不對稱的“被依賴關係”。



他接著分析說，在政治學的基本常識中，和平必然優於戰爭，國家主權應包含完整與獨立兩個概念。然而，台灣目前受意識形態影響，只談獨立卻忽略了完整性。他主張，兩岸應回歸“一個中國”的概念，正視“中華民國”與中華人民共和國同屬一中的現實，從而尋求共生之道。