綠喊話柯志恩江啟臣　勇敢支持1.25兆軍購

民進黨呼籲，請國民黨勇敢支持院版“國防”條例。（照片：民進黨提供） 中評社台北5月7日電／軍購特別預算條例最快8日將於“立法院”會表決，民進黨7日表示，中國國民黨籍“立委”、高雄市長參選人的柯志恩，才剛喊話國民黨團“不要把我們賣了”，若在野黨委員真的擔心“被賣掉”、挺無人機產業，就應支持“最重視‘國防’產業”的“行政院”版本。



民進黨發言人林楚茵7日表示，不論是新台幣3800億元鄭麗文版本、新台幣8000億元徐巧芯版本，都比不上台美共同研議、對“國防”建軍備戰有整體規劃的8年1.25兆元版本，國民黨若真心重視“國防”安全與地方產業，就應支持“行政院”版。



林楚茵指出，“行政院”版不僅涵蓋軍購，也納入商購、委製等完整規劃，最能有效強化軍方整體戰力，並帶動台灣“國防”產業發展，預估可創造4000億元產值與9萬個工作機會。



民進黨官方臉書也發文表示，國民黨“立委”、也是國民黨高雄市長參選人的柯志恩，才剛喊話國民黨團“不要把我們賣了”；而“立法院副院長”、也是台中市長候選人的江啟臣，台中擁有精密機械、航太與無人機供應鏈，是台灣無人機產業重鎮，若在野黨委員真的擔心“被賣掉”、真的重視台中產業與經濟，就應支持“最重視‘國防’產業”的“行政院”版本。



林楚茵強調，嘴巴說支持“國防”、重視產業很容易，真正態度就看這一票。請藍白兩黨的委員們用行動證明，要強化“國家”防衛，要支持地方產業，就支持“行政院”版“國防”特別預算條例。