鄭麗文拜會談軍購　盧秀燕對發價書有異見

國民黨主席鄭麗文7日到台中拜訪市長盧秀燕。（照片：鄭麗文臉書） 中評社台北5月7日電／中國國民黨主席鄭麗文7日拜會台中市長盧秀燕，討論軍購案，國民黨籍“立委”、盧秀燕子弟兵黃健豪7日受訪時指出，盧秀燕向鄭麗文說明自身對發價書的理解，盧秀燕認為發價書可當作憑票支付沒錯，但不是單純變成編預算的考量；盧秀燕也表示，做任何決定要跟著民意，身為最大黨，要聽取主流民意的聲音。



黃健豪指出，盧秀燕擔心現在一直提發價書，將發價書變成條件，在程序上會有問題。



盧秀燕的說法與鄭麗文昨日在國民黨於中常會的說法明顯有落差。鄭麗文昨日表示，所謂預算中的“＋N”須符合三項原則，包括必須為正式對美軍購、須具備發價書，以及預算審查程序須可落實，以防止金額遭不當擴張。



“立法院”朝野昨天協商“國防”特別條例無共識，“立法院”會最快明天就能表決。鄭麗文在昨天與“立法院長”韓國瑜見面後，今天也特別到台中拜會盧秀燕，討論軍購案。



鄭麗文下午透過臉書表示，她與盧秀燕一起吃牛肉麵，也針對軍購案以及年底選舉等重要議題充分交換意見。盧秀燕不僅提供許多寶貴建議，也特別對她表達了關心與祝福。



鄭麗文說，適逢母親節前夕，來自盧秀燕的鼓勵，就像台中的陽光一樣和煦，讓她感受到滿滿的溫暖。國民黨是一個大家庭，大家會相互扶持、彼此打氣，也會持續傾聽基層民意，堅定守護台澎金馬的安全與和平，絕不辜負支持者的期待。



黃健豪受訪表示，鄭麗文拜訪盧秀燕時，盧秀燕表示，自己長年在“立法院外交國防委員會”，所以對軍購非常熟悉，像是發價書雖是最終文件，但也類似民間交易的收據，可以當作憑票支付沒錯，可是不是單純變成編預算的考量。



黃健豪說，盧秀燕也提到，做任何決定要跟著民意，國民黨身為最大黨，要聽取主流民意的聲音；盧秀燕告訴鄭麗文，所謂的民意包括民眾對軍購的民調，以及絕大多數民選縣市長及“立委”的態度。盧秀燕瞭解大家對美軍購的態度是一致的，都是願意支持的，只是話沒說清楚，一直在數字上打轉。