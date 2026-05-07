高虹安串聯竹科空橋動工　藍綠白議員到場

新竹市長高虹安7日出席關埔7號空橋開工典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月7日電（記者 盧誠輝）新竹市長高虹安任內重要政見之一、串聯新竹科學園區就業人口高密度住宅區的關埔空7號橋終於動工。高強調，7號空橋完工後，將進一步完善關埔地區立體人行路網，成為串聯商圈、住宅與日常生活動線的重要節點，持續推進關埔生活圈整體發展。



高虹安2022年競選新竹市長時提出的重要政見之一，積極推動鄰近竹科的關埔地區12座空橋建設，目前已開工5座，7號空橋是第6座動工，未來空橋全數完工後，將形成全長2公里的人行廊帶，連接校園、社區及商圈，也將整合延伸路網，逐步實現更完整的行人友善城市。



關埔空7號橋7日舉行開工典禮，包括高虹安、中國國民黨籍新竹市議員張祖琰和鍾淑英、民進黨籍新竹市議員劉彥伶、台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋和宋品瑩、時代力量黨籍新竹市議員蔡惠婷等人都到場出席。



高虹安表示，推動關埔生活圈全區空橋系統建置，是她從擔任“立委”時起就高度關注的議題，上任後更是全力推動。日前通往竹科主幹道慈雲路的“慈雲空橋”已完成第2次鋼構吊裝，主橋體成功跨越道路，工程進度達成重要里程碑。今日再度迎來7號空橋正式開工，象徵竹科關埔空橋生活圈再向前邁進一步，展現市府持續完善都市步行環境的決心。



高虹安指出，隨著跨越慈雲路主幹道的慈雲空橋日前完成主橋體吊掛作業，預計將於7月完工啟用，屆時可有效串聯周邊社區、校園及商圈動線。此外，連接Costco與迪卡儂商場的8號空橋亦已完工，待相關行政流程完備後即可正式啟用，未來民眾可透過空橋由二樓直接進入商場，提升通行便利性。



高虹安強調，關埔空橋系統採整體性規劃，周邊多處社區建案原先即預留二樓商業空間，市府盼透過空橋系統逐步串聯各節點，帶動商圈發展與地方經濟活絡，讓市民在安全、便利的步行環境中，也能感受關埔地區嶄新的城市生活樣貌。