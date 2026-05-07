鄭、盧有共識了　藍：明軍購表決就知道

國民黨主席鄭麗文7日到台中拜訪市長盧秀燕。（照片：鄭麗文臉書） 中評社台中5月7日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文今天下午拜會台中市長盧秀燕，安排該會晤的國民黨台中市黨部主委蘇柏興受訪表示，鄭主席與盧市長討論軍購草案，已取得軍購規模共識，且此前鄭麗文也分別拜會“立法院長”韓國瑜以及台灣民眾黨主席黃國昌，“大家都取得共識”，8日“立法院”表決有望出現好結果。



對於軍購規模究竟是黨中央的新台幣3800億＋N，還是盧秀燕傾向的8000億元？蘇柏興說，鄭麗文與盧秀燕雙方大概在下午1點多見面，兩人聊了1個多小時，有關於軍購規模方面，“雙方談得很好”，他並透露，鄭麗文6日已陸續拜訪韓國瑜院長，還有民眾黨黃國昌主席，“大家達成共識”，細節他不便說明，屆時“立法院”表決就知道了！



“立法院”6日第4度召開朝野協商軍購條例草案，仍無共識，據了解，韓國瑜希望在9日出訪前完成草案審查，倘若藍白有一定共識，8日可望在院會表決處理。由於藍白提出的預算版本有所差異，加上國民黨內陷入“新台幣3800億元＋N”與8000億元兩個採購規模的意見分歧，遲無法有所結果。



國民黨主席鄭麗文7日下午在臉書發文，主動對外釋出拜會盧秀燕的訊息，由於鄭主張“3800億元＋N”軍購版本，盧秀燕則是主張8000億元採購規模，兩人是否有討論相關議題，外界關注。



蘇柏興向媒體表示，這次會晤是由他牽線，鄭主席與盧市長討論年底台中市長、市議員選舉，同時也有觸及軍購條例意見交換，鄭希望在明天院會表決之前黨內先取得共識，以利順利完成表決。