巴拉圭總統獲頒榮譽博士　現場維安密不透風

巴拉圭總統聖地亞哥‧貝尼亞（Santiago Peña）接受台科大頒發名譽博士，現場維安人員維持秩序。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）巴拉圭總統聖地亞哥‧貝尼亞（Santiago Peña）7日凌晨抵台，下午4點赴台灣科技大學接受榮譽博士頒發，並由蕭美琴見證。活動表訂下午4點開始，但維安單位提早要校方關閉，即便準時壓線到仍無法進入會場，只能被安排到記者休息室發稿。



巴拉圭總統聖地亞哥‧貝尼亞（Santiago Peña）7日抵台，下午赴台灣科技大學接受管理學榮譽博士學位，由蕭美琴見證。由於涉及“元首”維安，現場維安規格相當高，沿途均有大批維安人員與車隊戒護，校方也提前配合“國安”單位進行管制，媒體即便壓線抵達，也被安排至記者休息室發稿。



典禮於下午4時在台科大國際大樓舉行，流程包括介紹來賓、大合照、頒授榮譽博士學位、貝尼亞致詞及巴拉圭學生獻花等，活動至傍晚5時左右結束。包括台“教育部長”鄭英耀、“外交部政務次長”陳明祺，以及巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）、工商部長里克爾梅（Marco Riquelme）等人均出席。



貝尼亞致詞表示，這份榮譽不只是屬於個人，更代表巴拉圭人民追求進步的精神，以及台巴數十年友誼的象徵。他指出，台巴關係建立在民主、自由與教育等共同價值上，而台灣、巴拉圭科技大學（UPTP）更是雙邊合作的重要里程碑。



貝尼亞提到，自己2017年擔任巴拉圭財政部長期間，就曾參與台巴科大的籌建討論，如今看到計劃落實、培育大量青年人才，感到非常自豪。他並強調，台巴科大不只是學術機構，更是巴拉圭未來的重要戰略投資。



貝尼亞表示，巴拉圭正朝向科技、人才、先進製造與潔淨能源等方向發展，因此高品質教育與國際合作至關重要。他感謝台科大長期協助巴拉圭培育工程人才，也盼台巴友誼持續深化。



蕭美琴則感謝佩尼亞長期促進台巴關係，並肯定雙方在人才培育與高教合作上的成果。



台科大校長顏家鈺表示，自2017年底簽署台巴科大合作意向書後，台科大負責師資派遣、課程規劃與獎學金等工作，目前已有462位學生赴台交流，並培育296位畢業生投入巴拉圭產業發展與國家建設。佩尼亞長期支持台巴教育合作與台灣國際參與，因此頒授名譽博士學位，以表彰其對教育及公共服務的貢獻。