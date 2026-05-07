劉世芳外甥被解職　陸委會：正研究反制措施

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月7日電（記者 鄭羿菲）台“內政部長”劉世芳外甥顏文群因涉政治獻金被任職的大陸台企解職，外傳陸委會將反制，並嚴審江西省來台交流。不過，陸委會副主委梁文傑7日下午並未公布反制措施，他表示，此事基本上是中共中央層級定調的政治案件，若針對江西省制裁將失去焦點，我們正研究相關制度與政策工具，無論是反制或協助台企，都希望兼顧。



梁文傑說，提醒台灣民眾在大陸做生意會有風險，而可能突如其來無法控制，兩岸之間和平共處才能共利互好，我們還是希望往這方向去。



顏文群任職的榮炭科技7日深夜公告，顏文群因生涯規劃，請辭榮炭總經理，接任人選日後確定後將另行公告。



據報導，今年2月，香港媒體曝光“台獨”頑固分子劉世芳的親屬在大陸投資謀利且為劉提供政治獻金，指其親屬（外甥）顏文群供職於江西上高縣榮炭科技有限公司。



據《新華社》報導，江西省上高縣榮炭科技有限公司5日發表聲明宣布，自7日起，已解除“台獨”頑固分子劉世芳親屬顏文群在台灣榮炭科技有限公司及上高縣榮炭科技有限公司等大陸子公司的全部職務。



陸委會7日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



梁文傑表示，顏文群這件事，過程中，大陸用了很多手段逼迫榮炭科技妥協，包括禁止榮炭科技與上下游廠商客戶往來、履約、凍結榮炭科技在當地銀行帳戶1個月等。



梁文傑說，政府不將此事當成個案，這樣的案子肯定會越來越多，我們會研究相關制度與政策工具，在面對這樣的情況時，如何幫助當事人、幫助廠商企業。基本上，這是大陸中央層級定調的政治案件，我們不認為這是江西省的事，針對江西省制裁是失去焦點，我們正在研議看有沒有什麼政策工具可以做。



梁文傑提及，最近大陸出台幾項法律，包括反外國制裁法、反外國不當域外管轄條例等，這些東西都很值得研究，有結論會向大家報告。



梁文傑指出，顏文群一事也凸顯一件事，顏是被大陸查到人生中捐了2筆小錢給2位民進黨籍縣市議員，顯然是透過政治獻金公開查閱平台查到相關情事，這樣的制度已變成大陸要對台政治鎮壓很有力的工作。