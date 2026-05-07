綠軍購要1.25兆　陳以信：每人共負債32萬

陳以信批評，民進黨政府對1.25兆“國防”特別條例的說法，已到“妖言惑眾”的程度。（陳以信臉書） 中評社台北5月7日電／攸關未來8年、高達新台幣1.25兆元的“國防”特別條例，目前朝野仍無共識，最快8日將於“立法院”院會正面對決進行表決。民進黨賴清德、蕭美琴近日連番發言力挺綠營版本，但中國國民黨籍前“立委”陳以信提3點反擊，痛批民進黨政府的說法根本是“妖言惑眾”，將導致人民平均負債突破新台幣32萬元。



陳以信透露，目前台灣平均每人國債負擔，已高達27萬元，創下歷史新高。如果再加上這1.25兆舉債，未來平均每人負債將突破32萬元。“國防”當然重要，但財政紀律難道不重要嗎？



陳以信7日在臉書發文表示，民進黨政府對1.25兆“國防”特別條例的說法，已到“妖言惑眾”的程度。首先是蕭美琴說，1.25兆“國防”預算就像“買鐵窗換安全”，平均每人每年負擔只有6000多元。但她沒說的是：這筆錢全部都要靠政府舉債！換句話說，不是“一年6000元”這麼簡單，而是未來每位人民的債務負擔，將再增加超過5萬元。



陳以信透露，目前台灣平均每人國債負擔，已高達27萬元，創下歷史新高。如果再加上這1.25兆舉債，未來平均每人負債將突破32萬元。“國防”當然重要，但財政紀律難道不重要嗎？



第二，陳以信指出，更令人傻眼的是，“國防部長”顧立雄說，等發價書到了才授權，反而是“空白授權”？請問顧立雄：美方發價書會是空白的嗎？發價書裡面明明就有項目、數量、價格與內容，依照清楚明確的發價書授權預算，怎麼可能叫空白授權？今年三月“立法院”才剛授權“國防部”簽署海馬士等四項軍售發價書，內容與金額都清清楚楚。照顧立雄的邏輯，難道那也是空白授權嗎？



第三，陳以信質疑，賴清德日前公開表示，支持“不打折”的“國防”特別預算。但問題是：這份“不打折”的預算，很可能會把台灣政府的財政紀律打到骨折！甚至可能一次用光未來八年、兩任“總統”的舉債空間。賴清德剩下任期有限，下任“總統”未必是他的人，下下任更一定不是。他真的有資格，把未來政府的財政籌碼一次全部借光嗎？



陳以信強調，自己在擔任“立委”期間，曾任“國防”委員會召委，一向支持“國防”，也支持強化台灣安全。但真正負責任的“國防”，不只是會花錢，更要懂得守住“國家”的財政底線，呼籲支持國民黨版本。