林忠山：美握有太多台灣政治人物黑資料

中國文化大學政治系兼任教授林忠山接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）藍營近期因特別軍購預算究竟是新台幣3800億加N或8千億陷入紛爭，引發親美路線的討論。中國文化大學政治系兼任教授林忠山接受中評社訪問指出，藍營部分人士仍存在嚴重的“親美迷思”，這主要源於精英階層與美國之間長期且深遠的連結與包袱。



談及藍營有部分人士為何陷於親美迷思，林忠山指出，有些藍營政治人物在美國留學、資產甚至孩子都在美國，這使他們在一定程度上受到美國的“綁架”。他更直言，美國手中握有太多政治人物的黑資料，這導致許多政治精英即便心生疑慮，也絕不敢違背美國意志。



他認為，唯有基層民意中的“疑美論”持續擴散，形成強大的社會壓力，才有可能由下而上地迫使藍營精英修正對美不對稱的依賴路線。



林忠山為台灣大學政治學研究所博士，曾在2016至2017年洪秀柱擔任中國國民黨主席時出任“國家發展研究院”院長，現為中國文化大學政治系兼任教授、中華泛藍協會理事長、三民主義大同盟秘書長。



林忠山接受中評社訪問時，針對藍營內部近期對於特別軍購預算規模引發的紛爭表示，這本質上是不理性的，因為不論是3800億加N還是8000億，都是很大的數字，特別軍購應該一塊錢都不給過。



他批評，現在的對美軍購模式是“只要發價書來就給錢”，但貨在哪裡、前筆帳清了沒，全是一團亂，這種在民間商業行為中絕不可能發生的，顯見台灣政壇在美國遊說壓力下，已喪失理性的判斷標準。