黃齊元：習特會談台灣議題　社會需警覺

藍濤亞洲總裁黃齊元。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月8日電（記者 方敬為）中美峰會有望在5月中旬登場，美國國務卿盧比奧日前證實，雙方將觸及台灣議題，藍濤亞洲總裁黃齊元接受中評社訪問表示，中美角力當前的狀態，明顯美方在經貿利益上對中方的需求較多，美國有求於中國，台灣議題又要上談判桌，台灣很可能成交易籌碼，對未來政經發展都存在負面變數，台灣社會須警覺，官方與民間都要重新審視兩岸關係的走向。



黃齊元，美國史丹佛大學工商管理碩士，藍濤亞洲總裁，具有30年投行和創投經驗，兼任台灣併購與私募股權協會理事長、中國大陸併購公會理事、東海大學智慧轉型中心執行長等職。



美國總統特朗普預計於5月中旬訪華，並有望舉辦中美峰會，牽動全球地緣政治的敏感神經。美國國務卿盧比奧日前證實，台灣問題將成為雙方交涉的內容之一，台灣面臨的外部壓力已浮上檯面。



黃齊元表示，從總體經濟與國際貿易的背景來看，美國現階段急欲推動與中國的“3B”貿易，包括波音飛機（Boeing）、大豆（Bean）與牛肉（Beef），中國身為全球最大的農產品進口國以及增長最快的航空市場之一，其龐大的市場是美國解決貿易逆差、提振國內產業不可或缺的關鍵。



他指出，在美方經貿需求殷切的情況下，特朗普政府要尋求中國的幫忙，一方面解決國內經濟問題，一方面帶動共和黨年底期中選舉的選情，美國勢必需要尋求談判籌碼，而台灣問題便首當其衝，中國大陸具有談判底氣，核心戰略目標極必然是藉此優勢，徹底抽掉美方手中的“台灣牌”，將兩岸事務定調為不容外部勢力干涉的內部事務。



黃齊元認為，在上述情境下，大陸極可能在峰會上強硬要求美方對“台獨”做出更為清晰、強烈的表態，促使美國從過去長期的戰略模糊與實質中立，轉向明確反對“台灣獨立”的立場。

