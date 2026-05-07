謝國樑感冒出院返家休養　下週回到議會

基隆市長謝國樑。（中評社 資料照） 基隆市長謝國樑7日表示，已經出院回家休養，下周到議會向議員們進行施政總報告。（照片：謝國樑臉書） 中評社台北5月7日電／中國國民黨籍基隆市長謝國樑日前傳出因為感染B型流感，住進台北榮民總醫院治療。謝國樑7日下午在臉書發文表示，已經出院回家休養，希望在接下來幾天能夠好好恢復體力，並於下週回到議會，向議員們進行施政總報告。



謝國樑4日傳出因為身體不適入院治療，連5日上午新任高階人事就職儀式及市務會議都請假缺席。5日上午市議會緊急舉行程序委員會，決議定期會延會，待謝國樑順利康復後，依法妥善安排議程。基隆市議會議長童子瑋會後表示，充分尊重並理解首長需靜養康復之必要，亦期盼市長能早日恢復健康，回歸市政崗位持續為市民服務。



謝國樑表示，他這次身體不舒服，主要是前後連續感冒兩次，後來也連續發燒好幾天，最後決定住院治療。他指出目前他的身體狀況已經明顯好轉，7日下午3時順利出院返家休養，希望能好好恢復體力。



謝國樑強調，他在接下來幾天會依照醫師建議好好休養。他也感謝市議會的體諒與理解，待他的體力恢復，將於下周回到議會，以好的狀態向議員進行過去一年的施政總報告，並聽取寶貴的建議。



謝國樑也再次感謝在這段期間，民眾對他的關心及祝福，他表示會好好照顧自己的身體，儘快恢復，請大家放心！施政的腳步不會停下，待我恢復後會更努力的往前邁進。



謝國樑說，最後，還是要感謝這段時間每一份關心與溫暖的祝福，會好好照顧自己的身體，儘快恢復。他強調施政的腳步不會停下，待恢復後會更努力的往前邁進。