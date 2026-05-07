燃料棒外存更便宜？核四前廠長：摸著良心講

核四前廠長王伯輝。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／核電廠燃料棒相關議題近期引發討論，台電董事長曾文生6日表示，核三、核四廠的燃料棒規格及配置不同，不可互相流用。他稱，核四燃料棒送出去保管費用比較便宜。對此，核四前廠長王伯輝指出，說這種話的人要摸著良心，“不必如此的掩蓋當時錯誤的決定！一個工程師的良心話”。



曾文生昨天回應，不同機組所使用的燃料棒規格及配置不同，所以核三、核四廠的燃料棒，不可以互相流用。至於當年不留核四燃料棒，是遵守“立法院”決議，並非台電不留。而針對外運儲存浪費質疑，曾文生強調，燃料棒如果安放在廠內，要有保警進駐且要支付海內外核子監管機構檢查費，1年大概需新台幣3億。但送出去保管1年只要1.5億，外送比較便宜。



針對核燃料儲存在海外比較便宜的說法，王伯輝7日在臉書發文指出，居然有人說，核燃料儲存在國外比較便宜！說這種話的人，要摸著良心！台灣至美國的往返運費近7億。儲存在台灣核四廠，就是保警的費用，它也是“國家”的費用之一！在美國一年儲存的費用多少個億！



王伯輝感慨，當年為了不被廠家敲詐，才非常努力地運回台灣。如今卻有人說，燃料棒放在美國的儲存費用比台灣便宜！“不必如此的掩蓋當時錯誤的決定！一個工程師的良心話”！



根據《中時新聞網》報導，對於台電前董座楊偉甫當年在核四重啟公投前受訪，曾說外運的核四燃料棒仍可重新設計，給核二、核三使用。台電說明，核四燃料棒是以棒狀在美國儲存，並非如外界以為已研磨成粉末狀。目前全球都在返核，鈾燃料價格水漲船高，現在可不急著處理。至於前董座指可重新設計給核二、三用，台電並不否認這是一個選擇，但表示不一定比賣掉划算。