為鼠互槓！北市府反擊“治國”出張嘴？

台北市府發言人魏汶萱。（取自魏汶萱臉書） “行政院”發言人李慧芝。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安近期遭綠營猛攻滅鼠不力，台北市府環保局長徐世勲則駁斥多項不實謠言。“行政院”發言人李慧芝7日則說，政府注意到很多台北市民目擊老鼠出沒、被鼠驚嚇，所以鼠的議題，明顯是“鼠”實的。對此，台北市政府副發言人魏汶萱7日表示，台北市政府面對謠言即時澄清，為了讓民眾不要恐慌提出各項防治措施，“行政院”連院會議程都沒有排入議題，請問能靠出一張嘴“治國”嗎？



台北市政府表示，綠營側翼 “南鼠北送”高調發文又默默刪文，至今仍未道歉，請問“行政院”是否也是“鼠實”？ 將高雄、屏東，甚至香港以及不同時空的老鼠照片，刻意包裝成台北的案件，這難道也“鼠實”？



魏汶萱進一步反問，“環境部”已表示沒有鼠類監測機制，那“行政院”今天據以判斷“鼠的議題鼠實”的監測檢核機制是什麼？



魏汶萱也質疑，今日出現在高雄的鼠照是否也是“鼠實”？更何況，“環境部”已明確表示，“中央政府”對於“鼠患”並沒有明確定義，“行政院”今天說鼠患鼠實的說法是在打臉“環境部”嗎？



以上六問，請“行政院”發言人李慧芝正面回應。



魏汶萱補充，台北市府積極研擬防鼠策略，並召開記者會提出多項作為，包括啟動全市12區大清消、推動鼠類偵防師機制、強化工地防鼠措施、補助攤商加裝油脂截流器、加強違規攤集場取締和查緝等，從源頭防治到環境整頓多管齊下，全力維護市民生活環境品質。