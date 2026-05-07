遭指與柯文哲黃國昌不正當關係　林子宇喊告

前台灣民眾黨國際部主任、新北市議員（板橋）參選人林子宇。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／前台灣民眾黨國際部主任、新北市板橋區市議員參選人林子宇最近被影射與創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌有不正當男女關係。林子宇6日晚間發文表示，本以為不實指控無須理會，直到母親傳訊息關心，才驚覺已經影響到身邊的人，為此她也向兩位主席及其家人感到抱歉，並委請律師蒐證，後續將採取法律行動。



現年31歲的林子宇為美國南加州大學國際公共政策管理學碩士，出身政治世家，父親林成功曾任宜蘭縣議員。進台北市政府市長室（市長柯文哲任內）任研究員，跟隨當時的北市府涉外事務總監周台竹負責涉外事務。



林子宇指出，這段時間部分媒體、網軍用下三濫的手段，影射她和柯文哲、黃國昌存在不正當的男女關係，她本覺得不實指控根本無需理會，直到節目下播看到媽媽來訊“要吃飯，不要看網路留言”，她才意識到自己可以不看，但家人會看到受影響，自責忽略了他們的感受。



除了家人，林子宇也向柯文哲、黃國昌及他們的家人感到抱歉，因為兩人都有著幸福美滿的家庭，卻因為栽培、支持她選議員被如此抹黃。



林子宇表示，身為公眾人物她早已習慣將私人情緒調成靜音，政治上的刀光劍影也都能承擔沒有膽怯，“只是我始終不明白，那些側翼與政論主持人之中，不乏女性、也不乏為人父母者，為何仍會用這樣的方式博取聲量，甚至甘願成為營造更不友善性別環境的劊子手？”



林子宇自認一路走來無愧於心，卻不曾想會深深影響身邊的人，面對這種不入流的行徑必須有所反擊，她表示已委請律師進行蒐證，後續將採取法律行動。