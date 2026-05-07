軍購最快明天表決　藍擬再開黨團大會討論

國民黨團。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／針對軍購特別預算條例，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜6日召集朝野黨團進行第四度協商，但經過約1小時討論後，朝野依然無共識，“立法院”會8日預計可能表決軍購特別預算條例草案。由於草案已逾1個月的協商冷凍期，國民黨“立法院”黨團明天將召開黨團大會，不排除將討論是否要在明天的“立法院”會中處理軍購特別條例草案。



“立法院外交及國防委員會”、財政委員會聯席會議日前初審通過“行政院”、民眾黨及國民黨版的“國防”特別條例草案，但關鍵條文均未達成共識，保留送黨團協商。其中“行政院”版匡列預算金額為8年新台幣1.25兆元，民眾黨版匡列4000億元、國民黨版則是3800億元+N。



針對“國防”特別條例草案，“立法院長”韓國瑜四度召開朝野黨團協商，朝野黨團對於草案中較無爭議條文，如條例名稱、預算執行規定、實施期間等，已達成共識，但在關鍵條文，如採購項目、匡列金額等未達共識。對此，韓國瑜在6日朝野協商中宣布，因各黨團無法達成共識，將依規定處理。



由於軍購特別預算條例草案已逾1個月的協商冷凍期，而5日的“立法院”程序委員會，在野黨以人數優勢將院會議程草案送交院會處理，未確定8日院會的議程，再加上國民黨團也向黨籍“立委”發出開會通知，將於8日上午召開黨團大會，不排除將討論是否要在本次院會處理“國防”特別條例草案。



另外，針對“國防”特別條例草案匡列金額，國民黨團日前提出3800億元+N的版本，但部分黨籍“立委”則支持匡列8000億元，而黨中央則堅持3800億元+N。



國民黨主席鄭麗文6日在中常會中表示，目前已經有發價書的大概為3000億元，黨版的3800億元+N，後面的+N，就是表示對美軍購的正向、負責態度。



鄭麗文指出，大家希望將+N寫得更具體完整，她覺得很好，也會把它寫的更完整，因為這可避免任何可能的誤會以及刻意的誤導。這個+N，首先必須是對美軍購，再來是要有發價書，以及預算審查程序。



國民黨“立委”賴士葆則在5日拋出折衷方案，他表示，在跟國民黨副主席李乾龍溝通後提出折衷方案，保留黨版匡列3800億元+N，但增加未來如果美方提出第2波軍售發價書，預算就可以增加，最多到8000億元，這樣就可以解決問題。



國民黨團明天上午將召開黨團大會，預料也將針對“國防”特別條例草案要匡列多少金額進行討論。此外，民眾黨團今天下午起也有“立委”輪流守議場大門外，要確保明天議程一切順利。