台20家半導體供應鏈將投資美國350億美元

台灣代表團6日在華府簽署“共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄”，AIT台北辦事處處長谷立言與會。(台“經濟部”提供) 中評社台北5月7日電／台“經濟部長”龔明鑫、“國發會主委”葉俊顯率團參加2026年“選擇美國投資高峰會（SelectUSA）”，美東時間6日與台駐美代表俞大㵢召開“台美供應鏈合作前景記者會”說明成果。初步盤點表達投資美國意願的20家台灣半導體供應鏈廠商，總金額約達350億美元。



龔明鑫並與電電公會（TEEMA）副理事長許介立簽署“共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄”，記者會中同時公布三項協助台灣廠商落地、排除投資障礙的措施。



“國發基金”邀集金融機構共同出資參與成立保證專款，提供金融機構辦理融資保證。第一期將支持金融機構提供赴美投資企業約500億美金的融資額度。資金用途涵蓋提供企業採購機器設備等資本支出、充實營運資金以及從事發展產業聚落。



第二，未來將借重TEEMA及其團隊成員在海外開發經驗，就美國設立產業園區進行區位研究，並推動美國產業園區聚落之規劃、興建、管理服務等。“經濟部”強調，“台灣模式”具有靈活且高效率的產業聚落經驗，從科學園區／產業園區、產業群聚，到上下游供應鏈分工整合，台灣長期累積的發展模式。



第三，1日已宣布在亞利桑那州鳳凰城設立美國第2個台灣貿易投資中心，未來將與“達拉斯貿易投資中心”共同服務規劃來美布局之台灣企業。貿投中心提供欲赴美投資企業專人即時諮詢服務，並與專業會計師及律師事務所合作，協助業者掌握投資法規與稅制、定期訪視並關懷進度、提供商務中心短期租賃等相關支援。



龔明鑫表示，經過初步的盤點後，在半導體及其供應鏈、與AI伺服器及其供應鏈領域，包含半導體及其供應鏈的聯電、環球晶、穩懋、長春，以及AI伺服器領域的鴻海、廣達、緯創／緯穎、仁寶等20家台灣廠商，已表達對美國的投資意願，初步統計約達350億美元。



他強調，這些投資都是企業自主投資規劃，並非由政府要求，顯示台灣對美投資已非單一企業佈局，而是產業投資策略。



龔明鑫一行結束華府行程後，將續轉赴德州考察潛在園區用地。同時宣布，“經濟部”將在本年9月24至26日在德州達拉斯再度舉辦台灣形象展，是繼2022年、2025年後，再度於美國舉辦“台灣形象展”，本次主題聚焦AI與智慧科技領域。