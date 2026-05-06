陳昭姿：民進黨已走向一黨獨大　走味了

民眾黨“立委”陳昭姿。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北5月8日電（記者 莊亦軒）“行政院”推動“國家安全法”修正，引起外界對箝制言論與思想自由疑慮，朝野無共識。綠營出身的台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿7日接受中評社採訪表示，民進黨是推動廢除“刑法一百條”推手，中心思想就是人不能因為思想入罪，現在的民進黨，已經走向當年他們指控一黨獨大時期國民黨的樣子。



陳昭姿，台灣大學醫學院藥學系畢業，曾任台大醫院藥師、台灣北社社長、“一邊一國行動黨”發言人。2012年擔任陳水扁民間醫療小組召集人。



“行政院”去年12月18日通過的“國安法”部分條文修正草案，第4條規定，任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法，公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對“中華民國”發動戰爭或採取非和平手段消滅“中華民國主權”。經“內政部”會商“法務部”、陸委會及相關機關認定，違者處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。



陳昭姿說，她不後悔曾經支持民進黨，因為她是用同樣標準看現在的政治。但現在民進黨已背離自己，已經不是當年的民進黨。有人說民進黨已經進化到第三版，她認為那不是進化，而是退化，退化到“第三版”，更像山寨版，已經不是原版，也不是原汁原味的當年民進黨，而是“走味”的民進黨。



陳昭姿批評，現在的民進黨，已經走向當年他們指控一黨獨大時期國民黨的樣子。有很多綠營支持者批評她改變了，但她沒有改變，還站在原點，是現在的民進黨變了。她今天講的每一句話、質詢的每一句話，仍然站在原本的價值上。



她表示，如果回到三權分立，司法若也受到政治力影響與干涉，而“立法院”通過的三讀法案，行政部門又不執行、不附署、不公布，那不就是要把“立法院”滅掉嗎？變成“行政院”的立法局，若最後只剩行政權，行政權會多大？



“國安法”修正草案“立院”上週進入內政委員會逐條審查，歷經逾兩小時討論無共識，輪值的民進黨召委李柏毅宣布，因為意見分歧，保留爭議條文，尚未討論的條文另定期繼續審查。