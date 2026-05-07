雲林傳暴力　8旬前民代家遭數十人闖入毆打

無黨籍前“立委”、朝天宮前董事長曾蔡美佐住家7日凌晨遭大批人士闖入打人。（圖：黑色豪門企業臉書） 中評社雲林5月7日電／正值“北港迎媽祖”遶境活動，高齡80歲的無黨籍前“立委”、朝天宮前董事長曾蔡美佐住家7日凌晨遭數十名白衣男子闖入打人，造成曾蔡美佐、其子曾維斌等6人受傷，整起事件疑因酒後口角引發肢體衝突，警方陸續拘提涉案10人並依法送辦。



北港朝天宮董事長蔡咏鍀為曾蔡美佐的兒子。



北港迎媽祖活動5日熱鬧展開，雲林縣北港鎮湧入大批信眾參與遶境，不過爆發嚴重暴力衝突，7日凌晨4時許，曾蔡美佐住家遭數十名身穿白衣的男子闖入，有人手持球棒等器械砸毀屋內桌椅、見人就打，路邊三角錐也被拿來丟，現場一片混亂。



根據報導，曾蔡美佐在衝突中頭部及腰部受傷；其兒子則遭毆打至頭破血流，另有多名曾家親友為保護家人而遭波及受傷，至少4人送醫治療。



曾蔡美佐骨椎出現骨裂目前住院治療，她7日下午對外表示，當時她和曾維斌及司機、親友等人在住家前設案桌等候神尊，她走出去查看遶境隊伍後返家，就遭數十名穿白衣的年輕人衝過來並喊“曾蔡美佐”就動手打人。



曾蔡美佐表示，她希望警方秉公處理，因為她多數時間都在北台灣，逢年過節才回北港，不解何原因遭攻擊，也不認識對方。



另外，相關報導也指出，受害家屬指認其中一名涉案者疑為地方重量級民代之子，但警方一度未將相關內容記載於筆錄中，直到家屬多次抗議後才補正，引發外界質疑。由於當時適逢北港迎媽祖遶境期間，周邊都是人潮，涉案人士卻當街叫囂甚至高喊“打死”，行徑囂張，引發地方譁然。



對此，雲林縣警察局北港分局表示，獲報後立即派遣警力到場，初步調查顯示，現場疑因酒後口角引發肢體衝突，警方到場時衝突已結束，涉案人員均已離去，因此先協助傷者送醫，並同步展開現場蒐證、監視器調閱及證據保全等偵查作業。



針對家屬質疑警方拒絕將相關指認內容寫入筆錄，警方澄清，所有當事人陳述均已依法記錄並納入偵辦資料，絕無拒載或包庇情事。



警方指出，目前已由雲林縣警察局成立專案小組，並報請臺灣雲林地方檢察署指揮偵辦，包括北港朝天宮董事長“黑義”之子蔡晉財等相關人士，均已帶回釐清案情。



截至目前，警方已拘提主嫌及相關涉案人共10人到案，後續將持續追查其他涉案人員及是否涉及幕後糾眾情形。



警方強調，對於聚眾暴力、滋事等不法行為絕不寬貸，無論涉案者背景或身分為何，均將依法嚴辦，並呼籲民眾理性處理糾紛，共同維護地方治安與社會秩序。