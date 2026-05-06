程祥雲：習特會　特朗普不會一次打完台灣牌

台灣前駐英國副代表程祥雲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月8日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普即將訪華，美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）表示勢必談到台灣。台灣前駐英國副代表程祥雲接受中評社訪問表示，中美峰會當然會談到台灣問題，但也不至於變成菜單，因為特朗普不會把台灣牌一次打完，這樣並不符合美國的利益。



程祥雲，美國喬治城大學外交碩士，1981年進入“外交部”工作，曾派駐美國芝加哥、瑞典、越南、馬來西亞與英國，2020年退休，現任對外關係協會東協中心副執行長。



程祥雲強調，特朗普是商人性格，凡事利益至上，手上有台灣這一張牌，當然會慢慢分次使用，不會一次就梭哈，因為現在也還沒到真正要梭哈的關鍵時刻。如果美國一次就把台灣牌打光，未來還要拿什麼去跟中國大陸談？日本和韓國又會作何感想？這樣以後誰還敢當美國盟友？



他指出，根據國際外交慣例，類似中美峰會這種最高層級會議的談判細節，事先中美兩國幕僚應該早就都已經大致談妥，中美元首到時候只會行禮如儀過個場，頂多就是針對重要議題或文件進行最後確認或簽字而已，因為相關前置作業若沒有事先談妥，這種最高層級的中美元首峰會就不會舉行了。



程祥雲分析，從中國與伊朗兩國外交部長日前已舉行會談就可看出，趕快結束美伊戰爭與開放荷莫茲海峽等議題應該才是美國現在的首要之務，所以才會希望在中美峰會前先把這件事情搞定，後續其他細節也才好談，未來中美峰會的焦點最後應該還是會放在雙方實質的經濟利益上。



有專家學者憂心，賴清德日前搭乘史瓦帝尼（斯威士蘭）國王專機往返史國，可能導致台灣會成為中美峰會的主要話題，但程祥雲認為，中美峰會不會為了這種雞毛蒜皮的小事去糾結，因為中美間還有更多比這件事更重要的大事要談。

