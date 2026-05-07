關注：扁智庫民調都大輸　綠還提名沈伯洋？

扁智庫民調，蔣萬安支持度大勝沈伯洋。（新台灣智庫提供） 中評社台北5月8日電（記者 黃筱筠）最近綠營積極替民進黨不分區“立委”沈伯洋造勢，民進黨提名沈參選台北市長看起來勢在必行。但陳水扁智庫7日公布一份民調，不管支持度或是滿意度，尋求連任的中國國民黨籍台北市長蔣萬安都遙遙領先沈伯洋。民進黨若還要強提沈伯洋參選台北市長，綠營在北台灣會不會崩盤？扁智庫民調數字呈現，似乎在提醒賴清德，北市長提名再想想。



因民進黨執政包袱，加上北台灣要勝選不易，民進黨在台北市長提名人選一再陷入苦思，兼任黨主席賴清德偏好由不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，希望提前打出抗中牌，為2028提前開戰。民進黨預計5月中旬提名沈伯洋參選台北市長。



但根據陳水扁的新台灣智庫民調顯示，蔣萬安的支持度與滿意度都超過五成的高支持度。而綠營操作鼠患議題，雖然讓近五成民眾認為北市有鼠患，但有39.4%相信蔣萬安能解決鼠患，高於沈伯洋22.4%。也就是綠營操作鼠患議題就算成功，民眾還是相信蔣有能力解決，沈伯洋在這個議題無法佔上風。



這份民調還有個數字也頗值得玩味，抽樣數字中，政黨傾向支持民進黨36.1%，支持國民黨28.5%， 支持台灣民眾黨11.0%。這份民調綠營支持者比例高，但沈伯洋的支持度卻僅有29.7%，比起過去民進黨在台北市長選舉兩強對決時，得票率都要低。



台北市自從1994年直選以來，2018年民進黨提名姚文智參選拿下，24萬4342票，得票率17.28%，是民進黨歷年選舉得票最低。但當年還有無黨籍柯文哲以及中國國民黨丁守中等人參選，民進黨的票源有部分分散支持柯文哲。若以兩強對決來看，2002年中國國民黨馬英九對上民進黨提名李應元，應該是比較符合這次藍綠對決的盤勢，當時李應元拿下48萬8811票，得票率為35.89%，馬拿下高票87萬3102票，得票率為64.11%，高票連任。



如果民進黨最後提名沈伯洋參選台北市長，很可能呈現2002年的選舉得票趨勢，蔣萬安很可能高票當選連任。

