關注：擔心上了中美峰會菜單　台放軟調

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月8日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普下周訪華，台灣問題是重中之重，民進黨政府憂心上了“習特會”的菜單。台官方近日對兩岸相關議題都顯得低調，避免在關鍵時刻造成事端。



就以“內政部長”劉世芳外甥顏文群因涉政治獻金被任職的大陸台企解職一事觀察，《自由時報》7日獨家報導，陸委會將發布反制措施，並將嚴審江西省來台的交流。劉世芳受訪時怒氣沖沖猛批大陸。



7日上午的“行政院會”後記者會發言人表示，大陸此舉“傷害台商投資，也傷害兩岸關係”，反制措施交由陸委會下午的記者會說明。但陸委會副主委梁文傑下午記者會被問到反制措施時，僅稱在“研議”，並表示“若針對江西省制裁將失去焦點”。



賴政府不具名官員在《自由時報》獨家報導中展現的激烈報復形象，並未如期上演，反而梁文傑還說“兩岸之間和平共處才能共利互好，我們還是希望往這方向去”，調子放很軟。



此外，針對一名來台就讀政治大學“國發所”博士班的陸籍學生，在海外期刊發表贊同“中國武統台灣”論文，梁文傑昨日表示，雖無法接受該陸生的論點，以學術自由名義“特別優惠”，包容該生到學業結束。與過去陸配網紅亞亞等人在台提及“武統台灣”言論，立即被撤銷依親居留許可、限期離境或強制驅逐出境等行政處分相比，態度明顯有落差。



很明顯，賴政府對兩岸的調子放軟，變因就在特朗普下周預計訪華，當台灣問題成為“習特會”的討論議題，美國對台軍售、賴清德訪問史瓦帝尼（斯威士蘭）已造成衝突，若台灣此時再端出激烈的“抗中”作為，多生事端，若影響到特朗普的談判態度，那就賠了夫人又折兵了。