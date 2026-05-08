沈伯洋民調輸　陳冠安：綠支持者都挺不下去

新台灣國策智庫7日公布台北市長選戰民調數據，台北市南港內湖區議員參選人陳冠安提出分析。（照：陳冠安臉書） 中評社台北5月8日電／今年底台北市長選戰，中國國民黨籍現任市長蔣萬安拚連任，民進黨目前仍以不分區“立委”沈伯洋呼聲最高。根據扁系的“新台灣國策智庫”7日公布的最新台北市長選戰民調，結果顯示市長蔣萬安以52.9%，大幅領先民進黨可能人選沈伯洋的29.7%，雙方差距高達23個百分點。台北市南港內湖區議員參選人陳冠安分析表示，親綠機構民調認證，連民進黨支持者都挺不下去沈伯洋。



陳冠安7日在臉書發文指出，蔣萬安的中間選民支持率是沈伯洋的4倍之多，沈伯洋的中間選民支持率衹有11.4%。更可怕的是，沈伯洋在20至29歲年輕選民的支持率，也衹有17.5%，也就是說，沈伯洋不只連民進黨支持者都不挺，還會嚇走年輕人、中間選民。



陳冠安指出，扁系的“新台灣國策智庫”發布台北市長選戰民調，顯示蔣萬安以52.9%的支持率，大幅領先沈伯洋的29.7%。沈伯洋的支持率不只落後蔣萬安23個百分點之多，更誇張的是，就連民進黨支持者，都衹有67.4%的人支持沈伯洋，而有將近2成會投給蔣萬安。也就是說，每3個民進黨人裡，就有一個不支持沈伯洋。



陳冠安表示，連綠營自己人都看不下去了，更別提中間選民，蔣萬安的支持率是沈伯洋的4倍之多，沈伯洋的中間選民支持率，衹有慘不忍睹的11.4%。



陳冠安指出，更可怕的是，沈伯洋在20至29歲年輕選民的支持率，也衹有17.5%；恐熊感，更讓蔣萬安的年輕支持率衝破6成6。簡單來說，沈伯洋不只連民進黨支持者都不挺，還會嚇走年輕人、中間選民。沈伯洋的弱，是史無前例的弱。有這樣的對手，蔣萬安真的該瑟瑟發抖。



陳冠安更分析點出，很有意思的是，“環境部長”彭啟明聲稱鼠患不是認知作戰，但“新台灣國策智庫”的民調卻顯示，越綠的群體越認為鼠患嚴重，也衹有泛綠群眾認為鼠患嚴重的比例是過半的。在中間選民部分，則衹有3成8的人認為鼠患嚴重。從這份民調的數據來看，很明顯，鼠患嚴不嚴重的問題，深受意識形態所影響。